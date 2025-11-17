Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng đậm 9-1 và có vé dự World Cup 2026

Bruno Fernandes lập hat-trick trong chiến thắng đậm đà của Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Ở lượt trận trước của bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha bất ngờ để thua 0-2 trước CH Ireland. Ngày hôm đó, Ronaldo còn phải lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì giật chỏ đánh lén cầu thủ đối phương.

Chính vì vậy, ngôi sao mang áo số 7 buộc phải vắng mặt ở lượt trận cuối với Armenia diễn ra khuya 16-11. Nhưng sự thiếu vắng của cầu thủ đội trưởng ngôi sao không ảnh hưởng quá nhiều, bởi đối thủ của Bồ Đào Nha quá yếu.

Armenia chỉ gây được đôi chút bất ngờ khi Eduard Spertsyan gỡ hòa ở phút 18 (Veiga mở tỉ số ở phút thứ 7). Nhưng bàn thắng này dường như chỉ khiến Bồ Đào Nha thêm "tức giận".

Và thế là một màn "tra tấn" đã xảy ra trên sân Dragao. Goncalo Ramos tái lập thế dẫn bàn cho Bồ Đào Nha ở phút 28. Sau đó, có tới 2 tiền vệ trung tâm là Joao Neves và Bruno Fernandes cùng lập hat-trick trận này. Ngày thi đấu thăng hoa của họ khép lại bằng bàn ấn định tỉ số 9-1 của Conceicao ở phút 90+2.

Số bàn thắng của đoàn quân HLV Roberto Martinez có thể còn nhiều hơn nếu các chân sút tận dụng tốt hơn. Thắng lợi này giúp cho Bồ Đào Nha kết thúc vòng loại với vị trí nhất bảng F, giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Trong khi đó, đã có kịch tính xảy ra ở trận tranh vị trí nhì bảng giữa Hungary và CH Ireland. Hungary có lợi thế và chỉ cần hòa trên sân nhà là sẽ đứng nhì, giành vé vào vòng play-off.

Thậm chí họ đã dẫn tới 2-1 cho đến những phút cuối. Nhưng rồi Troy Parrott với cú hat-trick trận này đã giúp CH Ireland ngược dòng không tưởng thắng 3-2, giật lấy vé đá play-off của đối thủ. Hungary rớt xuống hạng 3 và chính thức ngồi nhà xem World Cup.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ