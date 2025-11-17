Miền Tây có cả một "kho" đặc sản tự phát minh: Nghe tên thấy hoang mang nhưng ăn thử lại phải trầm trồ

Không chỉ có sông nước mênh mang, những ngôi chợ nổi tấp nập hay con người hào sảng, miền Tây còn sở hữu một "kho tàng sáng tạo vô biên" trong ẩm thực. Ở đây, người ta không chỉ nấu theo bí quyết cha truyền con nối mà đôi khi còn mạnh dạn biến tấu, thử nghiệm ra những phiên bản mới khiến du khách vừa bối rối vừa tò mò. Nhưng điều đáng nói là: nghe thì lạ, nhìn hơi hoang mang, nhưng ăn xong lại… đỡ không nổi!

Hủ tiếu hấp Hà Tiên (An Giang)

Nếu ai đó nghĩ hủ tiếu chỉ có vài loại như khô, nước, xào thì Hà Tiên ngay lập tức bổ sung vào "bộ sưu tập" bằng phiên bản hủ tiếu hấp. Đây là món ăn có sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực Việt - Campuchia, và đặc biệt không dùng hủ tiếu khô.

Sợi hủ tiếu tươi được xé nhỏ, cho vào xửng hấp nhiều lần đến khi nở bung mềm mịn, nhìn hơi giống cơm rượu nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ đặc trưng. Topping thì vẫn thân quen: bì trộn thính, thịt heo, chả giò, dưa leo, rau thơm, mỡ hành… nhưng khi ăn, thay vì chan nước lèo, người ta rưới nước mắm chua ngọt, tạo nên hương vị vừa quen vừa lạ. Một món ăn giản dị nhưng "chốt sổ" lại gây thương nhớ vô cùng.

Ảnh: @dulichkiengiang, @doiratngon

Pizza chiên hủ tiếu Cần Thơ

Món ăn này được làm từ hủ tiếu bột lọc trụng chín, sau đó tạo thành miếng tròn và chiên vàng giòn tan. Về cơ bản, ngoại hình của nó giống pizza nhưng topping lại không "Tây" một chút nào: trứng chiên, thịt heo khìa, nước cốt dừa, hành phi, đậu phộng rang, tương ớt và sốt cà. Cắn một miếng là cảm nhận rõ lớp đế giòn - dẻo - dai, hòa cùng vị béo - mặn - ngọt đặc trưng. Không cần phô mai vẫn gây nghiện, không cần lò nướng vẫn "đỉnh của chóp".

Bánh tằm bì nước cốt dừa Cà Mau (khu vực Bạc Liêu cũ)

Nghe qua nguyên liệu đã thấy… "căng": nước cốt dừa như chè, bì heo như cơm tấm, rau giá như bánh cuốn, nước mắm như ăn bún thịt nướng. Nhưng món ăn này là minh chứng điển hình rằng: ẩm thực đôi khi không cần logic, chỉ cần hợp khẩu vị.

Sợi bánh tằm béo thơm, quyện cùng nước cốt dừa sánh, thêm bì heo dai giòn và nước mắm tỏi ớt. Tất cả hòa lại thành combo mặn - ngọt - béo gây "sốc vị giác" ngay từ lần đầu nhưng càng ăn càng ghiền.

Ảnh: @litihaman

Bún gỏi dà Cần Thơ (khu vực Sóc Trăng cũ)

Nếu gỏi cuốn có phong thái lịch thiệp, ăn từ từ, cuốn từng miếng thì bún gỏi dà lại đại diện cho phong cách mạnh mẽ, nhanh gọn, không vòng vo.

Các nguyên liệu gồm tôm, thịt heo, giá, rau… nhưng tất cả cho vào tô, chan nước dùng chua nhẹ từ me và có mùi đặc trưng của tương hột xay. Khi ăn, phải lùa chứ không "ăn từng chút một", điều này cũng lý giải cái tên dân gian đầy thú vị: gỏi dà - gỏi ăn bằng thìa, bằng tô, bằng khí thế!

Ảnh: @jera.le

Ẩm thực miền Tây không cố gắng cầu kỳ, cũng không "phủ lớp sang trọng", mà quan trọng là chân thật, sáng tạo, ăn thấy vui. Vì vậy, mỗi món ăn nơi đây không chỉ gây tò mò mà còn phản ánh tính cách con người miền Tây: hào sảng, linh hoạt và luôn biết biến điều đơn giản thành điều đáng nhớ. Chính vì thế, nếu ai hỏi miền Tây có gì đặc biệt, thì câu trả lời chưa chắc là chợ nổi hay rừng tràm, mà có thể là: "Ở đây, món ăn không chỉ để no mà còn để kể câu chuyện của sự sáng tạo."

Tác giả: Châu Anh (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn