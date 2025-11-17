Vùi dập Ý, Haaland lấy vé cho Na Uy dự World Cup

Haaland cùng tuyển Na Uy sẽ chính thức có mặt tại World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Na Uy có rất nhiều lợi thế. Thực tế thì trước lượt cuối, họ đã nắm tới hơn 90% tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Haaland và các đồng đội chỉ có thể rơi xuống nhì bảng trong trường hợp thua đội tuyển Ý với khoảng cách 9 bàn.

Chính vì vậy mà đội bóng Bắc Âu không có quá nhiều áp lực, nhất là khi Ý không có hàng công đủ tốt. Nhưng Na Uy đã làm được nhiều hơn thế, thậm chí là có được một trận thắng thuyết phục.

Với áp lực phải chiến thắng, đội chủ nhà Ý đẩy đội hình lên cao ngay từ hiệp 1. Họ tưởng chừng sẽ có được kết quả mong muốn khi sớm mở tỉ số ngay phút 11. Từ những pha đập nhả tốc độ cao, Esposito xoay xở trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm ghi bàn.

Nhưng đội bóng áo thiên thanh chỉ có thể làm đến vậy. Các bài tấn công của họ sau đó tỏ ra đơn điệu, không thể khiến hàng thủ Na Uy nao núng. Và khi hiệp 2 bắt đầu, cơn ác mộng mới xuất hiện với đội chủ nhà.

Na Uy lấy lại thế trận, bắt đầu có những pha lên bóng nguy hiểm. Để rồi họ ghi đến 4 bàn để tạo ra màn ngược dòng bùng nổ. Đầu tiên là pha bóng mà 2 hậu vệ tuyển Ý không làm tốt khi để cho Atonio Nusa đảo chân rồi dứt điểm góc gần gỡ hòa phút 63.

Sau đó đến lượt ngôi sao Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp chớp nhoáng ở các phút 78 và 79. Bàn nâng tỉ số lên 2-1 là pha bắt vô lê chính xác của chân sút này sau quả tạt của Oscar Bobb. Kế đến là tình huống đệm bóng cận thành khiến thủ thành Donnarumma phải bó tay.

Ngày đáng nhớ của Na Uy khép lại bằng pha solo ấn định thắng lợi 4-1 của Strand Larsen ở phút 90+3. Na Uy giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 bằng vị trí nhất bảng.

Trong khi đó, tuyển Ý đối mặt với nguy cơ ngồi nhà ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp khi phải thi đấu vòng play-off.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ