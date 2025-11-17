Ngập đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Khánh Hòa, nhiều đoàn tàu tạm dừng lộ trình

Nước từ thượng nguồn đổ về, tràn qua đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: HẢI PHÚ

Tối 16-11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết do mưa lớn từ chiều cùng ngày, đã xảy ra ngập nặng tại một số đoạn đường sắt thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, tại km1369+421, nước ngập đường ray khoảng 0,25m, còn tại km1367+050 mưa lớn cuốn theo đất đá làm lấp khe ray đường sắt.

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cũng cho biết từ 15h30 chiều cùng ngày ngành đường sắt đã cho ngừng chạy một số đoàn tàu để đợi nước rút, sau đó sẽ tiếp tục lộ trình.

"Đến hiện tại nước vẫn đang rút, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch thông đường, các hành khách vẫn đang đợi và được bố trí ăn uống đầy đủ" - lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết.

Trước diễn biến mưa lớn trong ngày 16-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Đồng thời kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các cống qua đường để đảm bảo khả năng thoát nước, chủ động biện pháp tiêu nước chống úng cho khu vực sản xuất và dân cư; bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi diễn biến thời tiết, tính toán lượng nước đến để thực hiện vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý. Mục tiêu là đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Đến 21h30 tối cùng ngày, nước đã rút, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã thông suốt.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ