Việt Nam có “siêu trái cây” bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại giúp dưỡng nhan

Tăng cường hệ miễn dịch

Thanh long là một nguồn phong phú các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C, betalains, flavonoid và axit phenolic. Những hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C cao giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thông thường.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, thanh long là lựa chọn tuyệt vời để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Hơn nữa, thanh long chứa prebiotics, một loại carbohydrate không tiêu hóa được, hoạt động như thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột (như lactobacilli và bifidobacteria), giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện chức năng tiêu hóa tổng thể.

Thanh long trồng cực nhiều ở Việt Nam lại siêu tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Imarku)



Hỗ trợ giảm đường huyết

Đặc tính dinh dưỡng của thanh long giúp nó trở thành một loại trái cây thân thiện cho người quan tâm đến đường huyết. Lượng chất xơ hòa tan trong thanh long làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, từ đó giúp ngăn ngừa sự tăng đột ngột của đường huyết sau khi ăn. Một số nghiên cứu cũng gợi ý rằng thanh long có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể quản lý đường tốt hơn (tuy nhiên, người bệnh tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ).

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Thanh long đóng góp tích cực vào việc duy trì một trái tim khỏe mạnh nhờ vào các chất béo lành mạnh (chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn có trong hạt) và chất xơ. Những thành phần này giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và duy trì mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) trong máu. Đồng thời, việc điều hòa huyết áp nhờ các khoáng chất trong thanh long cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thanh long là loại quả lý tưởng cho chế độ ăn kiêng vì nó có lượng calo thấp và gần như không chứa chất béo, nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bên cạnh đó, thanh long còn cung cấp một lượng sắt đáng kể, kết hợp với vitamin C tự nhiên giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa, hỗ trợ quá trình tạo máu và giảm nguy cơ thiếu máu.

Tăng cường hấp thụ sắt

Sắt rất quan trọng cho việc vận chuyển oxy trong cơ thể và cung cấp năng lượng, và thanh long cũng chứa một lượng sắt nhất định, tốt cho sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, Vitamin C trong thanh long giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng sắt từ trái cây và các nguồn khác trong chế độ ăn uống.

Cải thiện sức khỏe làn da

Vitamin C trong thanh long là một chất quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, một loại protein giúp duy trì độ săn chắc cho da. Vitamin C cũng giúp da tự phục hồi khi bị đứt tay hoặc các vết thương khác. Hoạt tính chống oxy hóa của vitamin C cũng có thể giúp hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên da, mặc dù các nghiên cứu trên người chưa chứng minh được điều này.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV