Ông Vương Quốc Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) - trao quyết định cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn - Ảnh: THÀNH CÔNG

Ngày 15-11, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Cụ thể, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, việc Bộ Chính trị tín nhiệm điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn làm nhiệm vụ mới thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương đối với cán bộ.

Chủ trương bố trí chức danh chủ tịch UBND tỉnh không phải là người địa phương nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh ông Vương Quốc Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Do vậy ông Tuấn sẽ phát huy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, đồng thời tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn bày tỏ nhiệm vụ mới là vinh dự lớn lao song trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu cao về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, cũng như đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tuấn hứa nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, sức lực, trí tuệ, tâm huyết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đặc biệt là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn - Ảnh: THÀNH CÔNG

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh ngày 3-10-1977, quê quán tỉnh Bắc Ninh (sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang). Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. - Trước tháng 5-2015, ông Vương Quốc Tuấn là Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. - Từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, ông Tuấn giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. - Từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2024, ông giữ chức Phó chủ tịch, rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. - Ngày 31-7-2024, ông Tuấn được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. - Đến ngày 1-7-2025, ông Vương Quốc Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026. - Ngày 30-9-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Tuấn được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ