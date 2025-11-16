Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Lương - tân phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh: Cổng TTĐT Điện Biên

Chiều 16-11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Văn Lương - phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và chúc mừng ông Lê Văn Lương, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để ông Lương thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Tân phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lê Văn Lương cho biết đây vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Trên cương vị mới, ông Lương nguyện đem hết khả năng, sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ông Lê Văn Lương (57 tuổi), quê ở Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm, cử nhân chuyên ngành kế toán, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân chính trị.

Ông Lương từng làm phó chủ tịch, chủ tịch UBND huyện Than Uyên, chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu rồi phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Từ tháng 7-2023 đến nay, ông giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

