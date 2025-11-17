Hoa hậu Tiểu Vy lộ đôi chân bầm tím, dân mạng lo lắng về tình trạng sức khỏe

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy mới đây gây chú ý khi xuất hiện hình ảnh đôi chân có nhiều vết bầm tím trên trang cá nhân. Dòng trạng thái đi kèm chỉ ghi ngắn gọn: “Trị liệu chân cỡ này”, không tiết lộ chi tiết về nguyên nhân.

Không ít người tỏ ra tò mò về việc cô đang thực hiện loại liệu trình nào, có phải do chấn thương hay là một phần chăm sóc cơ thể...

Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng và đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của nàng hậu, đặc biệt khi vết bầm xuất hiện rõ trên cả hai chân.

Trước đó, nhiều fan sắc đẹp đã bình luận và động viên Tiểu Vy, mong cô sớm hồi phục để tiếp tục các hoạt động nghệ thuật và dự án cá nhân. Không ít người tỏ ra tò mò về việc cô đang thực hiện loại liệu trình nào, có phải do chấn thương hay là một phần chăm sóc cơ thể, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin xác thực từ phía Tiểu Vy hay ekip.

Dù chưa rõ nguyên nhân những vết bầm, hình ảnh đời thường này vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ của Tiểu Vy sau 7 năm đăng quang. Ở tuổi 25, cô sở hữu gương mặt hài hòa, thần thái tự tin cùng vóc dáng cân đối, đồng thời vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu trong các hoạt động nghệ thuật, thời trang.

Nguồn tin: Thanh niên Việt