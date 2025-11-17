Hát karaoke quá giờ, người đàn ông bị hàng xóm dùng mã tấu chém

Đối tượng Đặng Thành Duy tại cơ quan Công an Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4/8/2025, Đặng Thành Duy sau khi đi nhậu trên đường về nhà tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương nằm võng, thấy nhà đối diện của ông P.X.H. đang tổ chức nhậu và hát karaoke gây ồn ào nên đi qua nhắc nhở.

Vào khoảng 22 giờ 45 phút, thấy bên nhà của ông H. chưa dừng hát, Duy lấy một cây dao tự chế quấn trong đoạn vải màu đen mang theo, đi qua nhà ông H. để “nói chuyện”. Khi thấy Duy đứng trước cửa nhà, lúc này S (con rể ông H.) đi ra gặp Duy thì hai bên xảy ra cự cãi. Duy dùng dao chém vào cổ và gáy S., khiến S. bị thương. Mọi người xung quanh kịp thời can ngăn và đưa S. đi sơ cứu. Đến ngày 19/8, S. đến Công an xã Kiên Lương trình báo vụ việc. Kết luận giám định cho thấy S. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định.

