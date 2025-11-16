Đất đá trên núi bất ngờ ào ạt trút xuống, người dân vứt xe máy tháo chạy

Chiều 16/11, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, Tp.Đà Nẵng xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 40B nối từ xã Nam Trà My đi xã Trà Linh (đoạn qua thôn Trà Don, xã Nam Trà My) xảy ra vụ sạt lở làm một đoạn đường bị vùi lấp.

Người đi đường vứt xe máy tháo chạy khi núi lở.

Theo clip được người dân ghi lại, thời điểm này có một số người dân qua đường, đang đến xem tình hình sạt lở khu vực này thì bất ngờ đất đá đổ ập xuống. Mọi người nhanh chân chạy thoát thân, một chiếc xe máy của người đi đường bị vùi lấp 1 phần. Rất may không có ai bị thương.

Theo ông Trần Văn Mẫn, trong ngày 16/11, trên địa bàn xã có mưa vừa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trước đó, đất đai đã bị bão hòa, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Đáng chú ý cách đây 2 hôm, tại xã miền núi Hùng Sơn, Tp.Đà Nẵng, xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến 3 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, chính quyền địa phương trích 500kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Sáng 16/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết xấu, công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng.

