Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại xã Tiên Lục, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thị sát, kiểm tra công tác khắc phục đoạn đê bối dài khoảng 15m bị vỡ rạng sáng 8/10. Việc vỡ đê không gây thiệt hại về người vì cơ bản hệ thống đê bối đã bị nước tràn qua từ chiều 7/10, gây ngập 10/61 thôn của xã.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà động viên người dân xã Yên Thế.

Hơn 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 đã được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản. Gần 40 chiến sĩ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời an toàn các hộ dân đến vùng an toàn. Công tác khắc phục hậu quả được triển khai tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thị sát, kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Yên Thế và xã Phúc Hòa. Tại các khu vực kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tặng quà, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ về những thiệt hại, khó khăn do bão số 11 gây ra.

Đoàn đi kiểm tra thực tế tại các khu dân cư vùng ngập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, nhất là lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hết mình cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt, qua đó giảm thiểu tối đa về người và của do ngập lụt gây ra.

Trước diễn biến thời tiết khó lường, cực đoan, đồng chí đề nghị chính quyền các cấp có các phương án chủ động ứng phó với thiên tai, mưa bão, lụt; tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trước mắt, cần khắc phục sớm hậu quả trận lụt sau bão số 11, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Đoàn tới kiểm tra các điểm sạt trượt do bão lũ.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh, từ đêm 6/10 đến chiều tối 7/10 (trong thời gian 18 tiếng), trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có mưa to đến rất to. Tại địa bàn, lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương đang lên. Mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu và trên sông Thương đều trên báo động 3.

Tính đến 10 giờ ngày 8/10, toàn tỉnh có 3 người tử vong do mưa lũ, có 7.457 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn; 61 ngầm bị tràn; 102 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được; gần 8.000ha lúa, hoa màu bị ngập; hơn 1.125ha cây ăn quả bị ngập…

Với quan điểm "bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết và trước hết", tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động. Khẩn trương tổ chức công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Tác giả: An Trân

Nguồn tin: nhandan.vn