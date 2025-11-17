Chính phủ trình Quốc hội đầu tư đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng

Đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy được đầu tư với quy mô 4 đến 6 làn xe trong giai đoạn đầu - Ảnh minh họa: AI

Đó là nội dung chính trong tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo đó, dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu giao với đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông) tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On trên biên giới Việt Nam và Lào (kết nối quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy).

Về quy mô, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km nằm trong địa phận tỉnh Nghệ An.

Căn cứ nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực, tuyến cao tốc này được đầu tư với 4 làn xe đầy đủ, nền đường rộng từ 22m đến 24,75m; các vị trí đào sâu, đắp cao và các cầu trên tuyến được đầu tư theo quy mô 6 làn xe, chiều rộng từ 29m đến 32,25m; vận tốc thiết kế 80 - 100km/h (tùy đoạn).

Công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến thực hiện theo quy mô quy hoạch 6 làn xe.

Dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng diện tích đất sơ bộ khoảng 648ha, dự kiến khoảng 2.833 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 221 hộ tái định cư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy được xác định khoảng 23.940 tỉ đồng.

Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2.822 tỉ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 17.726 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 1.063 tỉ đồng; chi phí dự phòng 2.328 tỉ đồng.

Về hình thức đầu tư, Chính phủ kiến nghị Quốc hội chấp thuận đầu tư dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy theo hình thức đầu tư công để sớm triển khai và hoàn thành dự án. Sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ xây dựng phương án để thu hồi vốn nhà nước.

Theo kiến nghị của Chính phủ, nếu Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện từ cuối năm 2025, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ được phê duyệt trong quý 2-2026; thiết kế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu, khởi công dự án thực hiện vào quý 3-2026 để cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2028 và khai thác từ năm 2029.

Theo lý giải của Chính phủ, đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy nằm trong tổng thể tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vientiane.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ kết nối giữa hai nước và các địa phương liên quan.

Tác giả: Tuấn Phùng