Mưa lũ, dông lốc tại Tây Ninh làm 1 người chết

Theo thống kê ban đầu, trường hợp tử vong xảy ra tại xã Châu Thành do cây đổ chắn ngang đường, gây tai nạn giao thông.

Toàn tỉnh có 41 căn nhà bị hư hỏng, trong đó 3 căn bị sập hoàn toàn và 38 căn bị tốc mái. Ngoài ra, 14 công trình phụ cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại riêng về nhà cửa và công trình ước khoảng 604 triệu đồng.

Nhiều căn nhà bị sập, tốc mái ở Tây Ninh (Ảnh C.C.T.L)

Về nông nghiệp, 7ha lúa bị ngập, 2,7ha hoa màu bị thiệt hại; 950 cây cao su, 70 cây sầu riêng và 360 cây mít bị gãy đổ. Tổng thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp ước tính khoảng 220 triệu đồng.

Một số khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất gồm xã Ninh Điền (thiệt hại 496 triệu đồng), xã Châu Thành (243 triệu đồng) và xã Vĩnh Hưng (85 triệu đồng). Đặc biệt, tại xã Vĩnh Hưng, nước lũ đang lên nhanh, đe dọa 480ha lúa trong các ô đê bao thuộc ấp Ông Lẹt, Lò Gạch và Sậy Găng.

Đoạn đê dài khoảng 500 m tại xã Hưng Điền (Tây Ninh) bị vỡ, nước lũ tràn vào hơn 200 ha lúa, gây nguy cơ ngập úng hôm 15/10 đã được khắc phục

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục sự cố điện và dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố công trình, chủ động phòng, chống thiên tai trong cao điểm mưa bão cuối năm.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo VOV