Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời nhận Quyết định của Ban Bí thư - Ảnh: VGP/LS

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thanh Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời bày tỏ, đây vừa là vinh dự của cá nhân, vừa là trách nhiệm đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau.

"Sự tín nhiệm hôm nay không chỉ dành cho cá nhân tôi, mà còn là sự kỳ vọng vào tinh thần dấn thân, trách nhiệm và khát vọng phát triển của tập thể lãnh đạo tỉnh", đồng chí Lữ Quang Ngời cho biết.

Trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức người cán bộ; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; luôn đặt lợi ích chung của tỉnh và của nhân dân lên hàng đầu.

Cùng tập thể Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tăng cường đoàn kết, thống nhất; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ then chốt về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư đối với đồng chí Lữ Quang Ngời - Ảnh: VGP/LS

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, khơi dậy khát vọng vươn lên; chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở.

"Sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, giám sát việc thực thi công vụ; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân", đồng chí Lữ Quang Ngời khẳng định.

Đồng thời, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh triển khai mạnh mẽ các động lực tăng trưởng của tỉnh Cà Mau, nhất là kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ; đóng góp tích cực vào việc xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

"Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tôi xin hứa sẽ đem toàn bộ khả năng, trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh", tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cam kết.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, sinh ngày 4/4/1972, quê quán xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ); trình độ chuyên môn là tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí có thời gian dài gắn bó với ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long; lần lượt là chuyên viên, lãnh đạo phòng, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó, đồng chí được luân chuyển làm Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tác giả: Lê Sơn

Nguồn tin: baochinhphu.vn