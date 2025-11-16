Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) lần thứ 2 đón Huân chương Lao động hạng Ba





Trường THPT Thanh Chương 3 (Cát Ngạn, Nghệ An) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2, năm 2025. Ảnh: Hồ Lài



Nửa thế kỷ bồi đắp sự nghiệp trồng người

Tham dự lễ có ông Trương Quốc Bảo - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò Trường THPT Thanh Chương 3.

Tại lễ kỷ niệm, thầy Lê Văn Quyền - Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại lịch sử ra đời và nửa thế kỷ xây dựng và phát triển ngôi trường Thanh Chương 3 (Cát Ngạn, Nghệ An).

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Thanh Chương 3. Ảnh: Hồ Lài

Trường THPT Thanh Chương 3 có tiền thân của trường là phân hiệu của Trường THPT Thanh Chương 1, được thành lập vào tháng 8 năm 1972, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ còn ác liệt.

Giữa bom đạn và gian khó, những lớp học đầu tiên được dựng tạm trong vườn cây cố Ưởn ở làng Hoa, xã Phong Thịnh, với 11 lớp học, gần 500 học sinh. Mái tranh, bàn ghế thô sơ, nhưng trong ánh mắt thầy trò vẫn ánh lên niềm tin và nghị lực. Người hiệu trưởng đầu tiên – thầy Nguyễn Tài Ngô – là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền nếp, kỷ cương và tinh thần Thanh Chương 3: kiên cường, trách nhiệm và sáng tạo.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Thanh Chương 3. Ảnh: Hồ Lài

Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 9/1975, UBND tỉnh Nghệ An chính thức ra quyết định thành lập Trường cấp 3 Thanh Chương 3, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra hành trình nửa thế kỷ dựng xây và phát triển.

Nửa thế kỷ xây dựng, phát triển đã hun đúc nên tinh thần Thanh Chương 3 – kiên cường trong khó khăn, sáng tạo trong thử thách, đoàn kết và nghĩa tình trong mọi hoạt động để từng bước khẳng định vị thế, chất lượng trong ngành giáo dục Nghệ An.

Trong nhiều năm liên tục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của trường luôn đạt 100%, có nhiều học sinh đạt kết quả cao được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương. Học sinh nhà trường đã tham gia nhiều hội thi do Bộ GD&ĐT và nhiều ban ngành, đoàn thể các cấp tổ chức và đạt kết quả cao như Hội khỏe phù đổng, Hội thao giáo dục quốc phòng, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “ Thầy cô trong mắt em”…

Ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Trường THPT Thanh Chương 3 vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Lài

Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao: có 100% GV, NV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, gần 30% GV dạy giỏi và CN giỏi cấp tỉnh, giáo viên có trình độ thạc sỹ chiếm tỷ lệ hơn 30%. Có nhiều thầy cô là giáo viên cốt cán, có nhiều thầy cô đạt thành tích cao trong bồi dưỡng HSG, ôn thi TNTHPT, viết SKKN, nhiều thầy cô được nhận các danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp ngành, cấp tỉnh.

Nhà trường có mô hình “Ngôi nhà Trí tuệ”– nơi kết nối tri thức và lan tỏa văn hóa đọc – được hình thành từ tấm lòng của các thầy cô, doanh nghiệp và cựu học sinh. “Ngôi nhà Trí tuệ” thực sự trở thành không gian mở – nơi học sinh được thảo luận, sáng tạo, tổ chức talkshow, giao lưu với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp được đầu tư bài bản, thu hút sự đồng hành của doanh nghiệp và cựu học sinh, giúp học sinh sớm định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng tương lai.

Ông Võ Văn Mai - Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân Trường THPT Thanh Chương 3 có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồ Lài

Đặc biệt, nhà trường còn chú trọng xây dựng cảnh quan, khuôn viên học đường khang trang, xanh – sạch – đẹp, với vườn sinh học, khu trải nghiệm, nhà truyền thống, nhà ăn tập thể, sân thể thao, hàng cây bóng mát.

Tất cả tạo nên một môi trường học tập thân thiện, năng động, hiện đại, khẳng định bước phát triển mới của Trường THPT Thanh Chương 3 trong thời kỳ hội nhập.

Nhà trường cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, Công đoàn, Đoàn trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành quả đạt được, tháng 9 vừa qua, Trường THPT Thanh Chương 3 vinh dự là đơn vị giáo dục duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sứ mệnh, tầm nhìn, diện mạo mới

Bước vào giai đoạn 2025–2035, Trường THPT Thanh Chương 3 xác định tầm nhìn phát triển hiện đại – hội nhập – sáng tạo, lấy chất lượng giáo dục làm nền tảng, con người làm trung tâm, văn hóa làm cốt lõi. Tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, hướng tới trường học hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Mai - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng những thành quả to lớn mà Trường THPT Thanh Chương 3 đã đạt được trong nửa thế kỷ vừa qua.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Lài

Hiện nay, đất nước và quê hương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng dành cho giáo dục và đào tạo. Đây là cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều trọng trách mới đối với Trường THPT Thanh Chương 3.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, nhà trường cần quán triệt Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, bám sát chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng và thực hiện thành công chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường trong giai đoạn mới.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho cán bộ quản lý, nhà giáo có thành tích xuất sắc của Trường THPT Thanh Chương 3. Ảnh: Hồ Lài

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong dạy và học. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực, tận tâm, tận lực, là người tạo động lực và truyền cảm hứng cho học sinh; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.

Đối với các em học sinh cần phát huy niềm tự hào, ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên; xác định học để trưởng thành của bản thân và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Trong thời gian tới, nhà trường cần tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác với các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, cựu học sinh, nhân dân... để huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục. Từ đó để tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.

Các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Dịp này, Trường THPT Thanh Chương 3 vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cá nhân xuất sắc của Trường THPT Thanh Chương 3 cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trong chặng đường 50 năm qua, Trường THPT Thanh Chương 3 vinh dự và tự hào khi ba lần được Chủ tịch nước tặng phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng ba (năm 1995); Huân chương lao động hạng nhì năm 2001 và lần thứ 2 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2025. Trường THPT Thanh Chương 3 là một trong đầu tiên của tỉnh Nghệ An được công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia: năm 2009 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm 2022 được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhà trường đã hơn 30 lần lần được tặng thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ, bộ trưởng bộ GD&ĐT và chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

