Chuỗi Mailisa: Nhập loạt container mỹ phẩm Trung Quốc về bán hốt bạc, nay đột ngột gỡ khỏi website

Mỹ phẩm đổ về bằng container, Mailisa liên tục 'cháy hàng' vì quá đông khách

"Lần này về 4 container, về được 60.000 bộ", bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, hân hoan thông báo với khách hàng trên kênh TikTok chính chủ, trong một video đăng tải vào năm 2025.

Sản phẩm nhập về là bộ mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, dòng N3, được quảng cáo có khả năng hỗ trợ giảm nám, tàn nhang, đồi mồi… và bán với bán 2,3 triệu đồng/bộ. Tạm tính, số hàng này có thể mang về khoảng 138 tỉ đồng.

Tuy nhiên bà Mai nhấn mạnh số lượng vài chục ngàn bộ trên vẫn quá ít so với hơn 100.000 số điện thoại (khách hàng) đã đặt và chờ mua. Vì vậy bà chọn cách ưu tiên khách cũ rồi mới tới khách mới, đồng thời giải thích rằng không phải không trân trọng khách mới mà vì "mắc nợ khách cũ" nên phải trả.

Bà cũng cho biết có tình trạng một số người ôm hàng về bán lại. Giá gốc 2,3 triệu đồng/bộ nhưng bị đẩy lên 3,8 - 5 triệu đồng/bộ. Do đó đợt này hệ thống kiên quyết giới hạn 1 bộ mỹ phẩm/khách để tránh tình trạng gom hàng. "Bên kia đang sản xuất, sản xuất không kịp mà bán luôn", bà nói thêm.

Về chất lượng, bà Mai khẳng định sản phẩm an toàn, đạt nhiều chứng chỉ. "Mình xây thương hiệu 27 năm rồi, cả nhà Mailisa có dám bán kem kém chất lượng không?", bà nhấn mạnh, đồng thời dùng việc khoe khoang sự giàu có và quy mô hoành tráng của các cơ sở thẩm mỹ viện để làm bảo chứng độ uy tín.

Đáng chú ý, trong nhiều năm qua Mailisa liên tục nhập số lượng lớn mỹ phẩm về Việt Nam. Nhiều video đăng tải cho thấy mỗi lô hàng 4-5 cho đến cả chục container, nhưng vẫn không đáp ứng kịp cho khách hàng.

Về nguồn gốc, chuỗi thẩm mỹ viện thường giới thiệu sản phẩm là "hàng nhập khẩu", "hàng nước ngoài".

Căn cứ vào bao bì của kem dưỡng ẩm chuyên sâu, kem hỗ trợ mờ thâm nám, kem làm đều màu sáng da… thuộc thương hiệu Doctor Magic được Mailisa bán rầm rộ, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology.

Đây là nhà máy mỹ phẩm tại Quảng Châu - Trung Quốc, nổi bật với mô hình nhận đặt gia công, sản xuất cho các thương hiệu nhỏ và trung bình.

Tùy vào từng loại, thông thường mỗi bộ mỹ phẩm của Mailisa có giá từ 1,2 đến 3,5 triệu đồng. Để đạt được hiệu quả, nhiều khách hàng được khuyến nghị dùng lâu dài, tương ứng vài năm, số tiền chi ra có thể vài chục đến cả trăm triệu đồng/người.

Danh mục sản phẩm biến mất khỏi website

Danh mục "Sản phẩm" vào giữa tuần qua vẫn còn hiện thị, nhưng hiện nay (16-11) đã biến mất khỏi trang web chính thức của Mailisa - Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến hôm nay 16-11, danh mục "Sản phẩm" trên thanh menu của trang web chính thức mailisa.com đã không còn hiển thị, đột ngột biến mất. Hiện chỉ còn các nhóm mục như: giới thiệu, phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật, dịch vụ làm đẹp khác, liên hệ.

Theo tài liệu lưu trữ vào giữa tuần này, phóng viên truy cập website vẫn thấy mục "Sản phẩm". Khi nhấp vào, hệ thống hiển thị đầy đủ hình ảnh, thông tin mô tả và giá bán của các bộ mỹ phẩm Doctor Magic, vốn được Mailisa quảng bá rầm rộ.

Nhiều năm nay, song song việc bán trực tiếp cho khách hàng tới sử dụng dịch vụ làm đẹp ở thẩm mỹ viện, Mailisa cũng liên tục giới thiệu các bộ mỹ phẩm này ở nhiều kênh khác nhau như website, tổng đài doanh nghiệp, Facebook, TikTok... Đồng thời năng nổ livestream (phát trực tuyến) quảng cáo, chốt đơn.

Dựa vào lời của bà chủ hệ thống, sàn TikTok Shop không phải là kênh phân phối ưu tiên khi "cháy hàng". Dù vậy khi vào cửa hàng trực tuyến Mailisa - Doctor Magic trên sàn thương mại điện tử này, ghi nhận có hơn 73.700 sản phẩm được bán, thể hiện doanh số bạc tỉ.

Mới đây lực lượng công an và cảnh sát cơ động đã đồng loạt xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước. Tại một số cơ sở, lực lượng chức năng thu thập tài liệu và thiết bị để phục vụ điều tra.

Dù xuất hiện đồn đoán vụ việc liên quan chất lượng và độ an toàn của sản phẩm Doctor Magic, đến nay chưa có bất kỳ thông tin chính thống nào xác nhận. Tuy nhiên xuất hiện tình trạng một số khách hàng lên mạng và ngỏ ý bán lại mỹ phẩm đã mua, chấp nhận lỗ so với giá gốc.

Trước đó Mailisa nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi lưu hành. Nếu kiểm nghiệm phát hiện hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật… không đạt chuẩn, chuỗi hệ thống thẩm mỹ sẽ kiên quyết trả lại hàng cho đối tác nước ngoài.

