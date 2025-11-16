Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ ngành, địa phương.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, báo cáo tại phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 15-11.

Theo ông Nguyễn Văn Hồi, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 120 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện các báo cáo, xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp luật, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, số hóa hồ sơ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin.

Tiếp tục tinh gọn tổ chức, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về công tác cải cách hành chính thời gian qua, ông Hồi cho biết trọng tâm là tập trung vào việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tháo gỡ "điểm nghẽn" trong thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được đẩy mạnh. Công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được các bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được nâng cao chất lượng.

Từ 1-7 đến 30-10, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại 34 tỉnh, thành phố đạt 16 triệu hồ sơ, trong đó cấp xã hơn 11,8 triệu hồ sơ (chiếm 73,8%). Có hơn 13,3 triệu hồ sơ đã được xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp, đạt tỉ lệ 83%, trong đó 90,8% hồ sơ được xử lý đúng hoặc sớm hạn.

Về công tác cán bộ, hiện có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) làm việc tại 3.321 xã, phường, đặc khu, bình quân 41 người/cấp xã. Trong đó, 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 5,4% chưa đáp ứng.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ sau sắp xếp được triển khai nghiêm túc. Nhiều địa phương triển khai hỗ trợ thiết thực như điều chỉnh lộ trình xe buýt phục vụ cán bộ, hỗ trợ tài chính trực tiếp, nâng cấp cơ sở lưu trú làm nhà ở công vụ.

Bên cạnh kết quả tích cực, theo ông Nguyễn Văn Hồi vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Theo đó, một số địa phương chưa bố trí công chức phù hợp theo quy mô, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính, còn lúng túng trong thực hiện phân cấp, phân quyền; một số trung tâm hành chính công còn xa, việc xử lý trụ sở dôi dư chưa thuận lợi...