Thủ môn Argentina ghi bàn từ khoảng cách hơn 100m khiến thế giới trầm trồ

Video bàn thắng bất ngờ của thủ môn Leandro Requena (Cobresal):

Trận đấu giữa đội chủ nhà Cobresal và các vị khách Colo Colo tại vòng 9 giải VĐQG Chile (The Chilean Primera Division) hôm 19/3 vừa qua đã chứng kiến một trong những bàn thắng đẹp mắt và hy hữu nhất đã được tạo ra từ một thủ môn.

Thủ môn Leandro Requena (Cobresal, áo xanh) ghi bàn vào lưới của đồng nghiệp Brayan Cortes Fernandez (Colo Colo) theo cách rất khó tin

Tình huống này diễn ra ở phút 77 khi thủ thành người Argentina Leandro Requena của đội chủ nhà Cobresal nhận thấy người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Brayan Cortes Fernandez lên hơi cao so với khung thành mà mình trấn giữ. Requena đã thực hiện một pha phát bóng lên rất mạnh và hiểm hóc.

Trái bóng đã bay với quỹ đạo khó lường khi đập đất trước khi từ từ đi vào lưới, thủ thành Brayan Cortez Fernandez của Colo Colo dù đã phát hiện sai lầm của mình và nỗ lực chạy về khung thành nhưng không thể cứu nổi bàn thua thứ 3 mà đội khách phải nhận.

Pha phát bóng dài của Requena đi quãng đường 100m vào lưới Colo Colo giúp Cobresal nâng tỷ số lên 3-0

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), bàn thắng hy hữu của thủ thành Leandro Requena bên phía Cobresal được ghi từ khoảng cách đến khoảng 100m so với khung thành của đối thủ. Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) giật tít "Chưa từng thấy ở giải VĐQG Chile: Thủ môn ghi bàn từ khung thành của mình với khoảng cách 100 mét".

Tác giả: Đăng Đức (Tổng hợp từ Mundo Deportivo)

Nguồn tin: Tạp chí Du lịch TP.HCM