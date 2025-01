Thông tin về một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2025

Trong tỉnh

Năm 2024, toàn ngành du lịch Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đưa du lịch Nghệ An phát triển tích cực. Lượng khách du lịch đến Nghệ An đạt 9.450.000 lượt, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách lưu trú đạt 5.930.000 lượt, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt 120.500 lượt, bằng 155% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 28.569 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 11.160 tỷ đồng.