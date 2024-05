Kết nối du lịch Nghệ An - Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ Cục Du lịch Quốc gia, Hiệp Hội du lịch Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông, báo đài.

Chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu những tiềm năng du lịch, dịch vụ của Nghệ An đến với đông đảo du khách thị trường phía Bắc. Đồng thời là cơ hội để các đơn vị kinh doanh du lịch gặp gỡ trao đổi hợp tác du lịch giữa các địa phương tạo đà cho sự phát triển du lịch trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Lợi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất cả nước với 16.490 km2, dân số hơn 3,3 triệu người. Nghệ An có địa hình tự nhiên đa dạng gồm cả rừng núi, đồng bằng, biển và hải đảo với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nên thơ, là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng.

Tài nguyên du lịch văn hóa ở Nghệ An phong phú về số lượng và thể loại... nổi bật là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên - Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn...

Ngoài ra, Nghệ An còn có nhiều di tích để phát triển loại hình du lịch tâm linh như ba ngôi Đền nằm trong tứ linh Tự nổi tiếng của Xứ Nghệ “Nhất Cờn, Nhì Quả, Tam Bạch Mã, Tứ Chiêu Trưng”.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Nghệ An có nền văn hóa dân gian phong phú đặc sắc với âm nhạc dân gian, các phong tục, các tập quán, lễ hội, văn hóa ẩm thực… Đặc biệt, Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014.

Tài nguyên du lịch tự nhiên của Nghệ An khá đa dạng, trong đó nổi bật là hệ thống rừng nguyên sinh ở khu vực phía Tây Nghệ An, hình thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới lớn nhất Đông Nam Á được UNESCO công nhận.

Bờ biển Nghệ An dài trên 82 km với nhiều bãi tắm đẹp, cát phẳng, nước sạch như Cửa Lò, Bãi Lữ, Diễn Thành, biển Quỳnh… Đầu tháng 6 năm nay, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức khai trương Khu vui chơi giải trí VinWonders Cửa Hội – siêu phẩm du lịch biển mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong khi đó, Thái Nguyên và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch với nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An.

Ngoài ra, giữa các tỉnh cũng có nhiều sản phẩm du lịch vừa có nhiều nét gắn kết tương đồng, vừa có nhiều sản phẩm bổ trợ tạo sự đa dạng trong kết nối trao đổi khách, như các tour du lịch về nguồn gắn với quê hương Bác Hồ, các di tích lịch sử về Bác Hồ.

Nghệ An có Khu di tích Kim Liên, Thái Nguyên có cụm di tích ATK Định Hóa, Tuyên Quang có Tân Trào... Hay Khu di tích quốc gia Truông Bồn tri ân 1.240 liệt sỹ Thanh niên xung phong trên tuyến đường QL15 (Nghệ An) với Khu di tích lịch sử 60 liệt sỹ TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Hay Nghệ An có thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc có thế mạnh về du lịch sinh thái, cộng đồng…

“Việc Tổ chức các hội nghị kết nối và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá chủ trương của của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 với chủ đề “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu””, ông giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Là đơn vị liên kết chặt chẽ với ngành du lịch Nghệ An hàng chục năm qua, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành Unesco Hà Nội chia sẻ, Nghệ An đang làm tốt công tác xúc tiến và làm bền bỉ, đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng thị trường. Minh chứng là không chỉ xúc tiến tại Hà Nội và TP.HCM, Nghệ An còn đến Thái Nguyên và các tỉnh, thành khác xúc tiến.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành Unesco Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

“Gần 10 năm qua, du lịch Nghệ An chịu thiệt thòi lớn vì chưa có đường cao tốc từ Hà Nội đến đây. Vì thế, gần như các đoàn khách đến Nghệ An từ Hà Nội đều ăn bữa trưa đầu tiên tại Thanh Hóa. Ở thời điểm năm 2013 Nghệ An đón khoảng 2 triệu lượt du khách, năm 2023 là 7,9 triệu lượt du khách thì một bữa trưa tưởng nhỏ nhưng nhân lên với hàng triệu khách lại là con số khổng lồ. Vì thế, khi quảng bá, xúc tiến du lịch, ngoài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, Nghệ An cần làm thế nào để du khách biết dịp 30/4 vừa qua, đường cao tốc Thanh Hoá – Nghệ An đã khánh thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội (thị trường nguồn cung cấp du khách) đã được rút ngắn. Từ đó, hấp dẫn du khách đến Nghệ An và ăn trưa tại đây. Đồng thời, Nghệ An cũng cần xúc tiến, quảng bá về chất lượng dịch vụ phòng, ẩm thực để đạt hiệu quả doanh thu trong thời gian tới”, ông Hùng hiến kế.

Còn với ngành du lịch Thái Nguyên, ông Hùng cho rằng địa phương cần tăng các dịch vụ trải nghiệm thực tế đa dạng, phong phú, hấp dẫn để tăng nguồn thu. Bởi vì Thái Nguyên gần Hà Nội, vừa là thuận lợi nhưng cũng là yếu thế vì du khách có thể chỉ đi trong ngày, sử dụng ẩm thực chứ ko lưu trú lại Thái Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc, mỗi năm đều có nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc quảng bá, xúc tiến, kết nối hợp tác phát triển du lịch.

TS. Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Siêu cho biết, 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019- năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Tuy nhiên, thị trường nội địa có nhiều yếu tố mới về cơ cấu khách, chi tiêu,… Nhất là khi giá vé máy bay thay đổi, du khách trong nước đã chuyển sang nhiều di chuyển bằng nhiều loại hình khác. Vì thế, ông Siêu cho rằng, các điểm đến cần nghiên cứu kỹ cung đường kết nối tour, tuyến, điểm du lịch như thế nào để kích cầu du lịch nội địa.

Để du lịch Nghệ An, Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc tiếp tục “cất cánh”, ông Siêu đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tạo điều kiện, tạo sân chơi cho các doanh nghiệp làm ăn, kết nối với nhau. Và kết nối này phải lấy lợi ích của du khách lên trên để các bên cùng có lợi, cùng chiến thắng. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho chính quyền địa phương coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng.

Đề nghị cơ quan xúc tiến du lịch tạo hình ảnh, sự hiện diện thông điệp ấn tượng để mời gọi du khách đến địa phương mình. Đề nghị các hiệp hội, CLB du lịch đồng hành cùng doanh nghiệp, định hướng cho các doanh nghiệp những dòng khách, xu hướng mới trong năm nay và thời gian tiếp theo để hợp tác phát triển đúng hướng.

Ông Siêu cũng kêu gọi các cơ quan truyền thông, báo chí luôn luôn đổi mới sáng tạo, đưa ra những thông điệp, những câu chuyện hấp dẫn về điểm đến để tạo xu hướng du lịch, làm cho du khách có cảm hứng mới để đi du lịch trong nước, cũng như giúp các doanh nghiệp truyền thông sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. Từ đó, làm hài lòng du khách, thu hút khách đến Nghệ An, Thái Nguyên và các tỉnh, thành phía Bắc cả 4 mùa, khắc phục tính mùa vụ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội du lịch Nghệ An, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên với CLB Lữ hành Unesco Hà Nội.

Tại Hội nghị cũng diễn ra các ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội du lịch Nghệ An, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên,... với CLB Lữ hành Unesco Hà Nội. Bên cạnh đó, Hội nghị đã cung cấp nền tảng để các đối tác trong ngành du lịch có cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý kiến và tiến hành các cuộc đàm phán về hợp tác.

Từ việc ký kết các thỏa thuận đối tác đến việc thảo luận về các chương trình liên kết và khuyến mãi chung, mục tiêu là tạo ra những liên kết mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức du lịch để thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành du lịch của hai địa phương và các tỉnh phía Bắc.

Ngoài ra, nhằm thông tin đến các đối tác kinh doanh du lịch các tỉnh bạn một cách cụ thể hơn bên lề Chương trình còn diễn ra một số hoạt động: Tổ chức không gian giới thiệu du lịch Nghệ An; không gian giao dịch B2B cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; Khảo sát du lịch cộng đồng di tích gắn với tour về nguồn kết nối 2 tỉnh.

Đặc biệt, dự kiến quý III/2024, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các đơn vị của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức “Lễ hội Du lịch và ẩm thực Sen” tại Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Hồ Hạ

Nguồn tin: Báo Đầu tư