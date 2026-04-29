Thông cáo báo chí tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An tháng 4/2026

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: tính đến ngày 20/4/2026, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 125.487,42 ha. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 2.581 ha, tăng 1,9%. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển. Sản lượng thủy sản ước đạt 29.114 tấn, tăng 3,5%.Lũy kế 02 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 30.955 tấn, tăng 6,63% so với cùng kỳ.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 23,25%

- Về thương mại, dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.721 tỷ đồng, tăng 10,74%.

Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực: dự ước trong tháng 02, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt.

- Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước thực hiện 11.863 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 4 tháng ước thực hiện 16.152 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán.

- Tính đến ngày 20/4/2026, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 giải ngân 1.216,227 tỷ đồng, đạt 8,84%/tổng KH và đạt 12,39%/KH đã giao chi tiết.

- Thu hút đầu tư tính đến ngày 20/4/2026, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 18 dự án với và điều chỉnh 58 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 65.219,26 tỷ đồng. Thành lập mới 224 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.614,7 tỷ đồng.

1.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2025). Tổ chức thành công khai mạc Festival Cửa Lò năm 2026.

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

chuẩn bị kế hoạch ôn tập, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tuyển vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT đúng kế hoạch, quy chế.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

- UBND tỉnh phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (ParIndex) năm 2025 của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 09/4/2026.

- Trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An trước khi gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ; kế hoạch chuyển đổi số năm 2026; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, an toàn, bình yên. Tổ chức các Đoàn công tác sang thăm, chúc Tết Bunpymay các tỉnh bạn Lào. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2026

2.1. Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 và 09 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để tổ chức thực hiện các chương trình, đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, bám sát kịch bản quý II và cả năm 2026, huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

2.2. Triển khai quyết liệt, bảo đảm yêu cầu, tiến độ 12 công trình, dự án trọng điểm; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, phát sinh liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án. Bảo đảm điều kiện khởi công các dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Khu công nghiệp VSIP 3, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Tập trung giải phóng mặt bằng triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An; giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các KCN (WHA 2, Hoàng Mai II…) để tạo quỹ đất sạch đưa vào khai thác năm 2026.

2.3. Thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy và đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới để giao kế hoạch vốn năm 2026. Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư bám sát kế hoạch và cam kết giải ngân để tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư; tổ chức triển khai thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

2.4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

2.5. Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, chuyên Phan Bội Châu, thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026. Tăng cường các biện pháp kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có xu hướng tăng cao trong mùa nắng nóng; bảo đảm thuốc, vật tư y tế; bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; tuyên truyền công tác phòng, chống đuối nước. Tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm. Tổ chức tốt Lễ hội Làng Sen năm 2026 gắn với kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số, nhất là Đề án 06. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chủ động chuẩn bị báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

2.7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

Nguồn tin: nghean.gov.vn