Lan tỏa đổi mới và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm cấp tiểu học tỉnh Nghệ An

Sáng 29/4, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, hội thi không chỉ tôn vinh 333 nhà giáo tiêu biểu mà còn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong kỷ nguyên số.

76 giáo viên được khen thưởng

Hội thi diễn ra từ ngày 1/4 đến 24/4/2026, thu hút 334 giáo viên xuất sắc đại diện cho hơn 10.000 giáo viên chủ nhiệm toàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên các đơn vị xã/phường tổ chức Hội thi cấp cơ sở nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, triển khai tổ chức bài bản, nghiêm túc. Ở vòng thi cấp tỉnh, các cơ sở giáo dục đã tạo mọi điều kiện tối đa, động viên kịp thời để đội ngũ giáo viên tham gia Hội thi đạt kết quả cao.

Ở phần thi trình bày biện pháp, 100% giáo viên đạt yêu cầu với nhiều giải pháp thiết thực như ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng lớp học hạnh phúc, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học sinh yếu thế… Phần thi thực hành ghi nhận 333/334 giáo viên đạt, với nhiều tiết dạy sáng tạo, linh hoạt, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Với chủ đề Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin, ở phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, các giáo viên đã thể hiện sự trăn trở, tâm huyết đối với công tác chủ nhiệm lớp.

Trong đó, tập trung cụ thể ở một số nhóm biện pháp giáo dục như: Giải pháp để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua giờ sinh hoạt lớp và hoạt động trải nghiệm; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp; xây dựng lớp học thân thiện, hạnh phúc; gắn công tác chủ nhiệm với việc giáo dục học sinh biết giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống văn hoá của dân tộc; hỗ trợ học sinh khuyết tật học hoà nhập; phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực học đường…

Ở phần thi thực hành, các giáo viên đã chuẩn bị công phu kế hoạch bài học và phương tiện dạy học hợp với mục tiêu bài học, đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục. Công nghệ thông tin, thiết bị dạy học được các giáo viên sử dụng nhuần nhuyễn, hiệu quả, nhất là trí tuệ nhân tạo AI.

Cô Hoàng Thị Thanh Tâm - giáo viên Trường Tiểu học Châu Hội 2 (Quỳ Châu, Nghệ An) đại diện cho các giáo viên tham gia hội thi phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Hồ Lài

Kết thúc cuộc thi, 100% giáo viên đạt phần thi trình bày biện pháp; 99,7% giáo viên đạt phần thi thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục. Qua đó, 333 cá nhân được công nhận danh hiệu "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh", trong đó 76 cá nhân xuất sắc nhất được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT Nghệ An.

Thúc đẩy xây dựng trường học hạnh phúc

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng các giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. Đây là căn cứ quan trọng để Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng sát thực tế.

Hội thi lần thứ 2 được tổ chức ở cấp tỉnh được đánh giá tổ chức bài bản, thu hút sự tham gia tích cực của các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Lãnh đạo Sở nhấn mạnh giáo viên chủ nhiệm không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đồng thời xây dựng môi trường học tập tích cực, nhân văn cho học sinh. Ban tổ chức cũng ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục và đội ngũ giám khảo, góp phần vào thành công chung của hội thi.

Tuy nhiên, hội thi vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ tham gia còn thấp so với tổng số giáo viên và cơ sở giáo dục toàn tỉnh. Ngành giáo dục kỳ vọng trong thời gian tới sẽ mở rộng quy mô, tạo điều kiện để nhiều giáo viên tham gia hơn.

Tiết thi thực hành của cô giáo Đậu Thị Lai - Trưởng Tiểu học Phú Sơn, xã Nghĩa Hành (Nghệ An).

Về phía các nhà trường, lãnh đạo Sở yêu cầu cần tổ chức đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, biện pháp hiệu quả đã được khẳng định tại hội thi vào thực tiễn giảng dạy hàng ngày. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nhân văn, nơi mỗi giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người dạy chữ mà còn là người thắp lửa tâm hồn cho học sinh.

Danh sách 76 giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi, được Sở GD&ĐT Nghệ An tặng giấy khen.

Ông Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng gửi gắm: “Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh là dấu ấn quan trọng, nhưng cũng là điểm khởi đầu. Các thầy cô cần tiếp tục lan tỏa kinh nghiệm, góp phần xây dựng nhiều lớp học hạnh phúc, nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.”

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn