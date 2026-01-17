Thời điểm uống cà phê cực bổ dưỡng cho sức khỏe lại ít người biết

Khung giờ vàng buổi sáng

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi vừa mở mắt, nhưng khoa học chứng minh đây là một sai lầm. Thời điểm này, nồng độ Cortisol (thường được gọi là hormone căng thẳng nhưng cũng là hormone giúp tỉnh táo tự nhiên) trong cơ thể đang ở mức đỉnh điểm để giúp bạn thức dậy. Nếu bạn nạp caffeine vào lúc này, cơ thể sẽ dần trở nên "lười biếng", giảm sản sinh Cortisol tự nhiên và dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào cà phê.

Thời điểm lý tưởng nhất là từ 9h30 đến 11h sáng, khi nồng độ Cortisol bắt đầu giảm dần. Việc bổ sung caffeine lúc này sẽ giúp duy trì sự tỉnh táo một cách bền bỉ mà không làm rối loạn cơ chế tự nhiên của cơ thể, đồng thời giảm thiểu tối đa tình trạng bồn chồn hay nhịp tim nhanh.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Khung giờ hỗ trợ buổi chiều

Sau bữa ăn trưa, cơ thể thường rơi vào trạng thái lờ đờ, buồn ngủ (thường được gọi là cơn sụt giảm năng lượng sau ăn). Nguyên nhân là do nồng độ Cortisol sụt giảm lần thứ hai trong ngày và nồng độ Adenosine – một chất gây buồn ngủ – bắt đầu tích tụ trong não. Một ly cà phê vào khoảng 13:30 đến 15:30 sẽ hoạt động như một "vị cứu tinh".

Caffeine có cấu trúc phân tử tương tự như Adenosine, nó sẽ chiếm chỗ của các thụ thể Adenosine trong não, từ đó ngăn chặn tín hiệu buồn ngủ và giúp bạn lấy lại sự tập trung cao độ cho công việc buổi chiều. Tuy nhiên, hãy nhớ quy tắc "6 giờ": hãy uống ly cà phê cuối cùng của ngày cách giờ đi ngủ ít nhất 6 tiếng để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

30 - 60 phút trước khi vận động

Cà phê được coi là một trong những thực phẩm bổ sung năng lượng tự nhiên tốt nhất cho những người yêu thích vận động. Việc uống một tách cà phê đen không đường khoảng 30 đến 60 phút trước khi tập gym, chạy bộ hoặc chơi thể thao sẽ mang lại những lợi ích vượt trội.

Caffeine làm tăng nồng độ Adrenaline trong máu, giúp huy động các axit béo từ mô mỡ để làm nguồn nhiên liệu thay thế cho glycogen, từ đó tăng sức bền và khả năng chịu đựng của cơ bắp. Ngoài ra, caffeine còn có khả năng làm giảm ngưỡng cảm nhận cơn đau và mệt mỏi, giúp bạn thực hiện các bài tập ở cường độ cao hơn một cách dễ dàng hơn.

Lưu ý quan trọng về việc uống cà phê khi bụng đói

Một trong những thói quen gây hại nhất cho sức khỏe là uống cà phê khi bụng chưa có gì. Cà phê có tính axit và kích thích dạ dày sản sinh thêm axit HCl (axit clohydric). Khi dạ dày trống rỗng, lượng axit dư thừa này có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây ra các triệu chứng như ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản hoặc lâu dần là viêm loét dạ dày.

Bên cạnh đó, uống cà phê lúc đói làm tăng tốc độ hấp thụ caffeine quá nhanh, dễ dẫn đến tình trạng "say cà phê" với biểu hiện run tay, vã mồ hôi và lo âu. Hãy luôn đảm bảo bạn đã ăn nhẹ một chút gì đó (như một lát bánh mì hoặc vài hạt khô) trước khi thưởng thức ly cà phê đầu ngày.

Cà phê có đặc tính lợi tiểu nhẹ, nghĩa là nó thúc đẩy cơ thể đào thải chất lỏng qua đường nước tiểu nhanh hơn. Nếu bạn uống nhiều cà phê mà không bổ sung đủ nước lọc, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mất nước nhẹ, gây ra các triệu chứng như nhức đầu, mỏi mắt và da khô.

Để bảo vệ sức khỏe, một quy tắc vàng là "mỗi ly cà phê nên đi kèm với một ly nước lọc". Việc uống nước không chỉ giúp trung hòa axit trong miệng, bảo vệ men răng khỏi bị ố vàng mà còn giúp pha loãng các tạp chất, hỗ trợ thận làm việc hiệu quả hơn và giữ cho làn da luôn căng mọng dù bạn là một "tín đồ" trung thành của caffeine.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn