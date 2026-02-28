Thiếu niên 14 tuổi nghi bị điện giật chết khi đá bóng

Thiếu niên 14 tuổi ở Đồng Nai nghi bị điện giật khi đá bóng và tử vong sau đó - Ảnh: A.B.

Ngày 28-2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh vụ một thiếu niên tử vong nghi bị điện giật khi đá bóng.

Nạn nhân là em L.M.H., 14 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 27-2, H. cùng một số thiếu niên chơi đá bóng tại sân bóng mini thuộc thôn 1, xã Nghĩa Trung.

Trong lúc đá bóng, H. vô tình đạp trúng dây cáp điện dưới viền lưới bao quanh sân bóng và bị điện giật.

Phát hiện sự việc, mọi người vội vàng kéo em ra và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Đồng Nai đã đến hiện trường khám nghiệm, xác minh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: A. Lộc

Nguồn tin: tuoitre.vn