Thứ quả sau Tết nhà nào cũng có là "thuốc bổ tự nhiên" cực tốt lại hay bị ngõ lơ

Nguồn cung cấp năng lượng tức thì và bền bỉ

Chuối là sự lựa chọn ưu tiên của các vận động viên và người tập thể hình nhờ khả năng cung cấp năng lượng nhanh chóng thông qua ba loại đường tự nhiên là sucrose, fructose và glucose cùng với chất xơ. Khi ăn chuối, cơ thể nhận được một luồng năng lượng tức thời để duy trì cường độ vận động, đồng thời các carbohydrate phức hợp giúp giải phóng năng lượng từ từ, ngăn chặn tình trạng mệt mỏi đột ngột. Đây chính là lý do vì sao chỉ cần ăn một đến hai quả chuối trước buổi tập có thể giúp bạn duy trì sức bền trong suốt một thời gian dài.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng kali dồi dào trong chuối đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tim mạch và kiểm soát mức huyết áp ổn định. Kali là một khoáng chất điện giải giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa qua đường nước tiểu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ hay đau tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một chế độ ăn giàu kali kết hợp với việc giảm muối có thể giúp người bệnh cao huyết áp kiểm soát chỉ số của mình một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

(Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và nuôi dưỡng lợi khuẩn

Chuối là nguồn chất xơ hòa tan và không hòa tan tuyệt vời, giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như táo bón hoặc tiêu chảy. Đặc biệt, chuối xanh hoặc chuối vừa chín tới chứa nhiều tinh bột kháng – một loại chất xơ không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già để làm thức ăn cho các lợi khuẩn (probiotics). Quá trình này không chỉ giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn mà còn tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tình trạng viêm loét.

Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng thần kinh

Ít ai biết rằng chuối còn được gọi là "trái cây hạnh phúc" nhờ chứa hàm lượng cao tryptophan, một loại axit amin mà cơ thể chuyển hóa thành serotonin – chất dẫn truyền thần kinh giúp thư giãn và cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, lượng vitamin B6 dồi dào trong chuối giúp ổn định hệ thần kinh, giảm các triệu chứng lo âu và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Việc ăn một quả chuối vào những lúc căng thẳng có thể giúp bạn cảm thấy bình tĩnh hơn và duy trì tinh thần lạc quan trong công việc hàng ngày.

Tăng cường sức khỏe thị lực và bảo vệ đôi mắt

Dù không nổi tiếng bằng cà rốt, nhưng chuối vẫn chứa một lượng vitamin A và các hợp chất carotenoid quan trọng giúp duy trì thị lực và bảo vệ đôi mắt khỏi các tác nhân gây hại. Các dưỡng chất này giúp duy trì màng bảo vệ xung quanh mắt và cho phép ánh sáng đi qua giác mạc một cách hiệu quả, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh quáng gà hoặc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Bổ sung chuối vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản để giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe và linh hoạt.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cơn thèm ăn

Chuối là thực phẩm thân thiện với những người đang trong quá trình giảm cân nhờ lượng calo vừa phải nhưng lại tạo cảm giác no rất lâu. Chất xơ pectin và tinh bột kháng trong chuối có khả năng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giúp bạn kiểm soát cơn đói và hạn chế việc nạp quá nhiều calo từ các bữa ăn phụ không lành mạnh. Ngoài ra, vị ngọt tự nhiên của chuối có thể thay thế cho các loại đồ ngọt công nghiệp, giúp bạn thỏa mãn cơn thèm đường mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa bệnh tật mãn tính

Chuối chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học mạnh mẽ như flavonoid và amin, đóng vai trò là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Việc tiêu thụ chuối thường xuyên giúp giảm bớt các tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư thận hay thoái hóa thần kinh. Những chất chống oxy hóa này cũng góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giữ cho làn da và các cơ quan trong cơ thể luôn ở trạng thái trẻ trung, khỏe mạnh.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn