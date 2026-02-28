Trường vùng cao Nghệ An tăng tốc ôn tập ngay sau Tết cho học sinh cuối cấp

Trường THPT Kỳ Sơn (Mường Xén, Nghệ An) đã ổn định dạy học, ôn thi cuối cấp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Hồ Lài

Trường vùng cao sáng đèn ôn thi buổi tối cho học sinh lớp 12

Trường THPT Kỳ Sơn (xã Mường Xén) nằm ở vùng biên giới xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Trường có gần 1.800 học sinh với hơn 90% là người dân tộc thiểu số. Trong đó, có khoảng 1.200 học sinh đang ở bán trú tại trường.

Theo thời khóa biểu của trường, bên cạnh 2 buổi chính khóa, buổi tối từ 20-22h các em sẽ tự học ở trường. Đối với lớp 10 và 11 học sinh tự học và thầy cô chủ yếu quản lý nề nếp, trật tự chung. Riêng khối 12 sẽ được giáo viên chủ nhiệm, các bộ môn tăng cường phụ đạo, hướng dẫn trong buổi tự học.

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ngay trong tuần học đầu tiên, học sinh đã trở lại trường đông đủ, và ổn định nề nếp học tập cả chính khóa lẫn học thêm. Trước mỗi buổi học, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh tự giác bỏ điện thoại vào hộp để không ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Trường THPT Kỳ Sơn là một trong số những đơn vị sớm triển khai phong trào 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Hồ Lài

Theo ông Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn, đây là dấu hiệu đáng mừng ở ngôi trường vùng cao biên giới này, nơi có nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, cách trường 50-70km.

Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm, năm học 2025-2026, khối 12 của trường có hơn 500 học sinh chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với đặc thù của một trường miền núi cao, đầu vào của học sinh rất thấp nên từ cuối lớp 11 nhà trường đã cho học sinh đăng ký các môn tự chọn sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh.

Bên cạnh dạy học chính khóa, Trường THPT Kỳ Sơn còn sáng đèn buổi đêm đón học sinh đến tự học với sự quản lý, phụ đạo của thầy cô giáo. Ảnh: Hồ Lài

Đến năm lớp 12, nhà trường tổ chức khảo sát, cho học sinh điều chỉnh nguyện vọng môn thi tự chọn nếu có, và sắp xếp ổn định các lớp ôn tập, học thêm theo từng môn để các em nắm vững kiến thức, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi cuối cấp

Cô Hoàng Thị Ly là một giáo viên trẻ, mới công tác tại trường 3 năm và phụ trách môn Ngữ văn. Đây là năm đầu tiên cô được nhà trường giao nhiệm vụ ôn thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn. Vì vậy, cô càng quyết tâm và nỗ lực để trang bị kiến thức cho trò cũng như đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của nhà trường, phụ huynh.

Cô Hoàng Thị Ly, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C7 Trường THPT Kỳ Sơn, năm đầu tiên tham gia ôn thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn. Ảnh: Hồ Lài

Lớp 12C7 do cô chủ nhiệm ngay từ năm lớp 10 và đồng hành đến nay. Bước sang học kỳ II, cô bắt đầu cho học sinh luyện đề. Cô chấm kỹ bài làm từng học sinh để đánh giá được năng lực học sinh, điểm mạnh, điểm yếu để có giải pháp củng cố phù hợp. Cô Hoàng Thị Ly cho biết: “Tôi đăng ký cam kết ôn tập cho học sinh lớp 12 đạt điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn là 6,9 điểm. Đây là điểm số khá cao so với xuất phát đầu vào của học sinh dân tộc thiểu số. Nhưng đó cũng là động lực để cô trò cùng cố gắng đạt mục tiêu”.

Ông Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn cùng các thầy cô giáo thường xuyên đến động viên, hỗ trợ phụ đạo kiến thức cho học sinh trong giờ tự học buổi tối. Ảnh: Hồ Lài

Theo cô Ly, học sinh của mình gặp khó khăn nhất ở phần nghị luận xã hội (chiếm 4 điểm trong cấu trúc đề thi), vì hiểu biết xã hội, khả năng lập luận, trình bày quan điểm cá nhân còn hạn chế. Vì vậy, cô phải chủ động tìm kiếm, cập nhật thông tin, giới thiệu và chia sẻ các vấn đề xã hội gần gũi, phù hợp với lứa tuổi cho học sinh. Trong thời gian ôn thi cô sẽ tăng cường nhiều phần đọc hiểu, làm sao để các em nhuần nhuyễn và đạt điểm tối đa ở câu hỏi này. Đồng thời rèn luyện kỹ năng đọc và cảm nhận tác phẩm văn học để kiếm điểm ở câu nghị luận văn học.

Tăng cường thi thử tốt nghiệp THPT

Tại thời điểm này, Trường THPT Kỳ Sơn đã tham gia một kỳ thi thử tốt nghiệp theo cụm các trường THPT khu vực miền núi tỉnh Nghệ An. Em Moong Thị Anh Thư - lớp 12C2 là một trong những thí sinh đạt điểm cao của trường với 25,25 điểm. Trước đó, Anh Thư từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử và ước mơ được làm cô giáo tiểu học.

Các em học sinh lớp 12 Trường THPT Kỳ Sơn đang trong giai đoạn tăng tốc ôn thi. Ảnh: Hồ Lài

“Năm lớp 10 và 11 em học ôn theo tổ hợp khối C00 gồm 3 môn Văn - Sử - Địa. Tuy nhiên, qua đọc thông tin nhiều trường đại học hiện nay bỏ xét tuyển khối C00. Vì vậy, bước sang năm lớp 12, em chuyển sang tổ hợp Văn - Toán - Sử để có nhiều cơ hội xét tuyển đại học. Lần thi thử này kết quả của em vẫn chưa đủ để trúng tuyển vào trường đại học yêu thích, nên em còn cần phải cố gắng nhiều hơn”, Moong Thị Anh Thư nói.

Để nâng cao kỹ năng làm bài cho học sinh, Trường THPT Kỳ Sơn đã mua phần mềm Azota - và cập nhật đề thi thường xuyên để mỗi tuần học sinh sẽ thi thử trực tuyến một lần. Qua mỗi lần thi, ban giám hiệu nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên bộ môn chấm, phân tích bài làm của học sinh. Trên cơ sở đó, điều chỉnh ôn thi cho phù hợp.

Giờ học của cô trò Trường THPT Tương Dương 1 (xã Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Tương tự, Trường THPT Tương Dương 1 (xã Tương Dương, Nghệ An) cũng tăng cường ôn thi cho học sinh cuối cấp. Ngoài chương trình dạy học buổi sáng và chiều, nhà trường cũng duy trì các buổi học thêm buổi tối với 100% giáo viên của trường tình nguyện dạy thêm, tăng ca miễn phí cho học sinh.

Nhà trường cũng cho học sinh khối 12 đăng ký tham gia thi thử chung đề với cụm các trường THPT lân cận. Kết quả thi thử có cải thiện nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu.

Giáo viên các trường vùng cao Nghệ An tình nguyện dạy thêm, phụ đạo miễn phí nhiều buổi cho học trò. Ảnh: Hồ Lài

Cô giáo Lê Thương Huyền - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tương Dương 1 cho biết: Theo lịch, tháng 3 chúng tôi sẽ bắt đầu thi thử lần thứ 2 nên ngay sau tết trường đã tổ chức ôn thi cho học sinh. Thực tế, kết quả thi thử thời điểm này chưa đánh giá hết năng lực của học sinh, mà chủ yếu để giáo viên phân tích phổ điểm, điều chỉnh ôn thi.

Bên cạnh dạy học ở các lớp chính khóa, tổ bộ môn Ngữ văn cũng phân luồng học sinh theo từng nhóm năng lực, mục tiêu xét tuyển đại học hay chỉ xét tốt nghiệp để tổ chức các lớp ôn tập riêng phù hợp.

Giáo viên, học sinh cuối cấp cùng quyết tâm để có một mùa thi đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: Hồ Lài

Cùng với các kỳ thi thử trực tiếp do mỗi trường hoặc cụm trường tổ chức, học sinh Nghệ An còn được luyện đề thường xuyên trên hệ thống LMS của Sở Giáo dục và Đào tạo. trên hệ thống LMS của Sở cũng có ngân hàng đề để học sinh tham gia thi thử.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An, học sinh có thể đăng nhập bằng tài khoản của mình tham gia luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống LMS của Sở GD&ĐT. Ngân hàng đề thi thử tốt nghiệp THPT được Sở xây dựng 5 năm nay, và hiện đã có hàng chục nghìn câu hỏi. Vì vậy, khi học sinh tham gia thi, xác suất trùng câu hỏi của các đề rất thấp. Các em có thể dự thi không giới hạn trong thời gian hệ thống mở để rèn luyện kỹ năng, tốc độ làm bài của mình.

