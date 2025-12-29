Cách uống cà phê có lợi cho gan, hỗ trợ tiêu hóa

Uống cà phê đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là gan. Ảnh: Shutterstock.

Cà phê là một trong những loại đồ uống được yêu thích nhất trên thế giới. Mặc dù uống quá nhiều caffeine không tốt cho sức khỏe, nhưng uống cà phê ở mức độ vừa phải và đúng cách có thể tốt cho sức khỏe gan, hỗ trợ đường ruột.

Tác dụng của cà phê đối với gan

Theo Health Digest, một số hợp chất trong cà phê có thể có lợi cho gan. Theo bài đánh giá năm 2019 trên tạp chí International Journal of Molecular Sciences, kahweol và cafestol, các hợp chất hóa học thuộc nhóm diterpenes trong cà phê, có thể ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư cũng như sự trưởng thành của khối u ở nhiều bộ phận trong cơ thể, bao gồm cả gan. Bài đánh giá năm 2022 trên tạp chí Molecules đã xác định cụ thể kahweol có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan.

Paraxanthine là hợp chất khác trong cà phê có liên quan đến caffeine và có thể tốt cho gan. Nghiên cứu trên tạp chí Hepatology Research đã xem xét tác dụng của paraxanthine trên chuột và tìm thấy mối liên hệ giữa việc hấp thụ paraxanthine và giảm nguy cơ xơ gan. Trong khi đó, nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy paraxanthine (và các hợp chất "xanthine" khác trong thực phẩm chứa caffeine như cà phê) có tiềm năng mang lại hiệu quả điều trị cho những người có chức năng gan không tốt.

Ngoài ra, nghiên cứu năm 2021 được đăng trên tạp chí BioMed Central theo dõi dữ liệu từ gần 500.000 người trong suốt một thập kỷ cho thấy uống cà phê có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh về gan, bao gồm ung thư gan, bệnh gan mạn tính và bệnh gan nhiễm mỡ.

Công thức uống cà phê có lợi cho gan, tiêu hóa

Cà phê đen mới pha

Theo India Times, bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Harvard, Stanford và AIIMS, mới đây đã chia sẻ trên Instagram cách ông biến tách cà phê buổi sáng của mình thành thức uống chống viêm mạnh mẽ. Bước đầu tiên là uống cà phê đen mới pha.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antioxidants, một tách cà phê đen chứa 220-550 mg chất chống oxy hóa. Cùng một tách cà phê đó còn chứa khoảng 15-325 mg axit chlorogenic, là chất chống oxy hóa polyphenol. Nó cũng chứa axit ferulic có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, kháng khuẩn và kháng virus. Nghiên cứu cũng cho thấy cà phê đen cũng có tác dụng chống gốc tự do đáng kể đối với các gốc tự do hydroxyl.

Một tách cà phê đen chứa nhiều chất chống oxy hóa rất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Thêm một chút sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành

Theo bác sĩ Saurabh Sethi, nếu bạn khó uống cà phê đen, hãy thử thêm một chút sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành. Cả hai loại sữa này đều rất tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Applied Food Research cho thấy sữa đậu nành rất giàu các hợp chất tự nhiên hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thận và gan.

Trong khi đó, sữa hạnh nhân chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch, giúp giảm cholesterol LDL đồng thời thúc đẩy cholesterol tốt, theo nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Nutrients.

Thêm một chút quế

Ngoài hương vị tuyệt vời, những lợi ích sức khỏe của quế giúp nó trở thành "vua" của các loại gia vị. Quế giúp cân bằng lượng đường trong máu và giảm viêm. Các hoạt chất trong quế như cinnamaldehyde, cinnamate, axit cinnamic và eugenol có tác dụng chống viêm, thải độc. Nó có tác dụng bảo vệ tim mạch, cùng với tác dụng chống tiểu đường và chống viêm, giảm mỡ máu nguy hiểm.

Thêm bột ca cao

Là thành phần chủ yếu được sử dụng trong các món tráng miệng làm từ chocolate, bột ca cao là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, bột ca cao rất giàu polyphenol như catechin và procyanidin và đã được chứng minh là làm tăng cholesterol HDL (tốt). Các polyphenol này nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và cũng tốt cho sức khỏe não bộ.

Tránh thêm nhiều đường, nhiều sữa

Thêm nhiều đường và sữa vào cà phê có thể dẫn đến tích tụ chất béo, sau đó phát triển thành bệnh gan nhiễm mỡ, góp phần gây ra tiểu đường, bệnh tim. Đường bổ sung cũng liên quan đến mất nước, khô da, tác động tiêu cực đến lão hóa da.

Nên uống bao nhiêu?

Lợi ích của cà phê không chỉ dừng lại ở sức khỏe gan, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể uống quá nhiều. Điều quan trọng là phải biết lượng cà phê phù hợp. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y tế Công cộng BCM cho thấy rằng uống ít nhất 3-4 tách cà phê mỗi ngày, kể cả cà phê không caffeine, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về gan.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ để biết chính xác lượng caffeine bạn có thể tiêu thụ trong một ngày.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn