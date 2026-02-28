Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra khu vực bỏ phiếu xã Hưng Nguyên, Nghệ An

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và lãnh đạo Văn phòng Bầu cử Hội đồng quốc gia, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và xã Hưng Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Tại khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kiểm tra việc bố trí thùng phiếu, khu vực bỏ phiếu, vị trí niêm yết danh sách ứng cử viên, vị trí niêm yết danh sách cử tri, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, khu vực chờ bỏ phiếu...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ bầu cử trong việc bố trí cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp khoa học, công khai, minh bạch các danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện để cử tri dễ theo dõi, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý công tác tổ chức bầu cử tại xóm Phúc Long phải phù hợp với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống (chiếm khoảng 85% dân số). Do ngày bầu cử diễn ra vào Chủ nhật (15/3), trùng với thời điểm đồng bào Công giáo tham dự thánh lễ tại nhà thờ, nên công tác tổ chức cần được bố trí linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để bà con vừa thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, vừa bảo đảm sinh hoạt tôn giáo bình thường.

Bên cạnh đó, do điểm bầu cử nằm sát trục giao thông chính, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương chủ động phương án phân luồng, sắp xếp hợp lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm buổi sáng khi lượng cử tri tập trung đông.

Đối với cơ sở vật chất, điểm bỏ phiếu có diện tích hạn chế, do đó, việc bố trí không gian cần khoa học, bảo đảm thuận tiện, thông thoáng và đúng quy trình. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bố trí ba hòm phiếu chính để tạo điều kiện cho cử tri sau khi hoàn thành việc ghi phiếu có thể bỏ phiếu nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu.

Đồng thời, tổ chức hòm phiếu lưu động để phục vụ cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người bệnh không thể đến trực tiếp điểm bỏ phiếu, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Tại khu vực ghi phiếu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần niêm yết đầy đủ tiểu sử tóm tắt và hình ảnh của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để cử tri thuận tiện theo dõi, nghiên cứu và lựa chọn chính xác.

Cử tri xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc và đại biểu Hội đồng Nhân dân

Cử tri quét mã QR nghiên cứu tiểu sử người ứng cử

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, từ đó chủ động tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Tác giả: Phạm Thúy

Ảnh: Lâm Hiển

Nguồn tin: daibieunhandan.vn