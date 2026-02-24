Việt Nam có 1 hạt được ví như nhân sâm giới ngũ cốc, lợi ích sức khỏe vượt trội

Bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện

Lạc là nguồn cung cấp dồi dào các axit béo không bão hòa đơn (như axit oleic) và không bão hòa đa. Những chất béo lành mạnh này có khả năng làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, đồng thời duy trì cholesterol tốt (HDL).

Đặc biệt, trong lớp vỏ lụa của lạc chứa Resveratrol, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ thường thấy trong vang đỏ, giúp bảo vệ lớp lót của các mạch máu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nghe có vẻ ngược đời khi một thực phẩm giàu chất béo lại giúp giảm cân, nhưng thực tế lạc là "vũ khí" lợi hại cho người ăn kiêng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa protein thực vật, chất xơ và chất béo tạo ra cảm giác no giả rất lâu, giúp kiểm soát cơn đói và hạn chế việc ăn vặt mất kiểm soát. Hơn nữa, một phần năng lượng trong lạc không được cơ thể hấp thụ hoàn toàn mà bị đào thải qua hệ bài tiết, giúp tổng calo nạp vào thực tế thấp hơn so với lý thuyết.

Lạc tốt cho cả sức khỏe lẫn sắc đẹp. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Ngăn ngừa sỏi mật hiệu quả

Sỏi mật chủ yếu cấu tạo từ cholesterol dư thừa trong dịch mật. Các nghiên cứu dài hạn tại Mỹ cho thấy, những người tiêu thụ khoảng 30g lạc hoặc bơ đậu phộng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh sỏi mật thấp hơn 25% so với người không ăn. Điều này được giải thích là nhờ các phytosterol trong lạc giúp ngăn cản sự hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, từ đó làm giảm nồng độ cholesterol trong dịch mật, ngăn chặn quá trình kết tinh thành sỏi.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Lạc có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp, nghĩa là nó không gây ra tình trạng tăng đường máu đột ngột sau khi ăn. Hàm lượng Magie dồi dào trong lạc đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa glucose và cải thiện độ nhạy của insulin. Đối với những người đang đối mặt với nguy cơ tiểu đường tuýp 2, việc bổ sung lạc vào bữa sáng hoặc các bữa phụ giúp ổn định đường huyết trong suốt cả ngày, giảm áp lực lên tuyến tụy.

Thúc đẩy chức năng não bộ và trí nhớ

Lạc thường được gọi là "thức ăn cho não" nhờ chứa lượng lớn Vitamin B3 (Niacin) và chất chống oxy hóa Resveratrol. Niacin đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi các tế bào não bị tổn thương và bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer cũng như tình trạng suy giảm nhận thức do tuổi tác. Ngoài ra, hoạt chất Resveratrol giúp tăng cường lưu lượng máu lên não tới 30%, giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung khi làm việc cường độ cao.

Phòng chống các bệnh ung thư nguy hiểm

Trong lạc chứa nồng độ cao các phytosterol (đặc biệt là beta-sitosterol), có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các khối u bằng cách hạn chế sự phân chia tế bào bất thường. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chứng minh rằng việc ăn lạc thường xuyên có liên quan mật thiết đến việc giảm tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ngoài ra, các hợp chất phenolic trong lạc còn giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân hàng đầu gây đột biến gen dẫn đến ung thư.

Cải thiện làn da và nuôi dưỡng mái tóc

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp làm đẹp tự nhiên, lạc chính là câu trả lời. Hàm lượng Vitamin E và kẽm giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa, giữ cho làn da đàn hồi và giảm mụn trứng cá. Bên cạnh đó, lạc là một trong những nguồn cung cấp Biotin (Vitamin B7) tốt nhất từ thực vật. Biotin là dưỡng chất thiết yếu cấu tạo nên keratin, giúp nang tóc chắc khỏe, giảm tình trạng rụng tóc, khô xơ và kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn