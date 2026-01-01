Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ưu ái cho doanh nghiệp nào của người đồng cấp?

Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” liên quan đến Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, cơ quan điều tra xác định, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, góp phần gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Trong hành vi nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định, hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được chia thành 10 gói thầu. Quá trình triển khai xây dựng, các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế) hoặc bị can Nguyễn Chiến Thắng (khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) nhờ “giúp đỡ” để được thực hiện gói thầu.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố.

Một trong những doanh nghiệp “đi cửa sau” là Công ty Thành Đạt. Thời điểm đó, Công ty Thành Đạt được ông Mai Tiến Dũng (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, sau này là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rồi bị phạt tù trong vụ Sài Gòn Đại Ninh) giới thiệu với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến xin thực hiện hai gói thầu, một gói tại Bệnh viện Bạch Mai và một gói tại Bệnh viện Việt Đức.

Do có ông Mai Tiến Dũng giới thiệu nên bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi để bị can Nguyễn Chiến Thắng tạo điều kiện cho Công ty Thành Đạt được thực hiện một phần dự án. Sau đó, ông Nguyễn Huy Cương (Giám đốc Công ty Thành Đạt) đã đến gặp và giới thiệu năng lực của công ty với bị can Nguyễn Chiến Thắng.

Bị can Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc nên đã giới thiệu ông Trịnh Văn Thật (Giám đốc Công ty cồ phần Vinaconex 25) để hai bên liên danh thực hiện, đảm bảo yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Năm 2016, liên danh Công ty Thành Đạt - Vinaconex 25 được trúng thầu thực hiện hai gói thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 theo hình thức chỉ định rút gọn, tổng giá trị hơn 470 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2024, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế đã tạm ứng thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 198 tỷ đồng.

Sau khi được tạm ứng, thanh toán, Tổng Giám đốc Vinaconex 25 Trịnh Văn Thật đã chi cho bị can Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, hành vi hối lộ trong vụ án này còn xảy ra ở 9 gói thầu khác. Khi trao đổi với các nhà thầu, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã thoả thuận, thống nhất với họ về việc tạo điều kiện để được trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế và đã nhận hối lộ tổng số hơn 88 tỷ đồng.

Tháng 9/2017, bị can Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu và bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách, rồi Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế. Bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện hai dự án và đã nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng.

Bị can Tuấn khai, sau khi nhận hối lộ đã đưa cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng. Bị can Thắng khai, sau khi nhận hối lộ đã đưa cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD. Ở chiều ngược lại, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến khai, chỉ nhận 2,5 tỷ đồng.

Kết thúc điều tra, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến không bị xác định phạm tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Chiến Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng (chưa tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng). Bị can Nguyễn Hữu Tuấn bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng (không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Tổng Công ty 36, Tổng Công ty 319, Tổng Công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này để chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân