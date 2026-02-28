Khởi tố chủ quán cơm niêu và nhân viên đánh du khách từ mâu thuẫn đậu xe

Ngày 27-2, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, chủ quán cơm niêu tại số 98 Trần Phú) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997, nhân viên) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21-2 (mùng 5 Tết), Công an phường Vũng Tàu nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra tại khu vực đối diện số 98 Trần Phú. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc dừng, đỗ ô tô trước quán ăn.

Đặng Trần Quốc Vũ và Đào Năng Nghĩa khi nghe đọc lệnh tạm giữ hình sự sau khi vụ việc xảy ra được 1 ngày

Nhóm du khách gồm 5 người lớn và 1 trẻ em, trú tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), điều khiển ô tô đến khu vực trên để tìm quán cà phê nghỉ chân. Khi dừng xe sát lề đường, đối diện quán cơm niêu của ông Vũ, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại do bị yêu cầu không đậu xe tại khu vực này, sau đó dẫn đến xô xát.

Trong quá trình ẩu đả, Vũ và Nghĩa đã có hành vi đánh nhóm du khách, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Sau sự việc, nhóm du khách trình báo cơ quan công an.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã triệu tập những người liên quan, gồm ông Vũ, Nghĩa và Đặng Trần B.N. (SN 2000, con ông Vũ) để làm việc. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ và Nghĩa để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động