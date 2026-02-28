Nghệ An thu hút hơn 64.300 tỷ đồng đầu tư trong hai tháng đầu năm

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (VSIP 1). Ảnh: Thành Cường

Ngày 27/02/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo báo cáo tại phiên họp, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 117.794 ha, đạt 90,36% kế hoạch và bằng 98,24% so với cùng kỳ. Hoạt động chăn nuôi duy trì đà phát triển; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 18.606 tấn. Các địa phương đồng loạt tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân 2026.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,42% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ lực có mức tăng như đá xây dựng, đá chế biến, nước mắm, bao bì, xi măng… góp phần nâng cao giá trị sản xuất toàn ngành.

Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.034 tỷ đồng, tăng 15,62% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 1,61 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 18%. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả trước, trong và sau Tết được tăng cường; yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp phân phối bảo đảm cân đối cung cầu.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.578 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 5.815 tỷ đồng.

Tính đến ngày 23/02/2026, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án, điều chỉnh 26 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 64.341,54 tỷ đồng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, tạo dư địa phát triển ngành công nghiệp năng lượng và thu hút các dự án phụ trợ. Cùng với đó, toàn tỉnh thành lập mới 816 doanh nghiệp, tăng 68,2% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026; rà soát, triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ. Các tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng chủ động đánh giá tình hình thực hiện quý I/2026 để bảo đảm kịch bản tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chỉ đạo Sở Tài chính, ngành Thuế, Hải quan và các địa phương bảo đảm tiến độ theo lộ trình.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, các sở, ngành được yêu cầu bám sát mốc khởi công, hoàn thành; Sở Tài chính chủ trì, định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ từng dự án. Tỉnh tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Sở Tài chính rà soát, tham mưu xử lý số vốn chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 của kế hoạch năm 2025; đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030. Sở Xây dựng được giao khẩn trương chỉnh trang đô thị, nhất là các tuyến đường, công viên tại các phường đô thị Vinh, Cửa Lò; tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chống ngập úng.

