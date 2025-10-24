Điều gì xảy ra khi uống cà phê vào buổi sáng?

Cà phê là thức uống quen thuộc có nhiều lợi ích nhất định cho sức khỏe. Ảnh: Telegrafi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện cà phê thực sự có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ nhưng chỉ hiệu quả khi uống đúng thời điểm.

Thời điểm uống cà phê tốt nhất

Theo tạp chí Your Tango, nghiên cứu quy mô lớn, được công bố đầu năm nay, do Đại học Tulane và Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ, thực hiện. Nghiên cứu theo dõi 40.725 người thường xuyên uống cà phê, đồng thời xem xét thói quen và các dấu hiệu sức khỏe của họ trong gần một thập kỷ.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra điều mà những người nghiện cà phê mong muốn: Thói quen này thực sự có lợi cho sức khỏe và giúp sống lâu hơn. Những người uống cà phê thường xuyên không chỉ ít có nguy cơ tử vong vì các vấn đề sức khỏe tim mạch hơn mà còn ít có nguy cơ tử vong nói chung.

Tuy nhiên, thời điểm uống cà phê là yếu tố then chốt. Uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối - hoặc cả ngày - không chỉ hủy đi những lợi ích cho sức khỏe của đồ uống này, đặc biệt nếu bạn là người uống cà phê cả ngày mỗi ngày.

Ngoài những người tham gia riêng, nghiên cứu còn bao gồm nhiều trường hợp đã trả lời Khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia Mỹ từ năm 1999 đến năm 2018. Giữa hai nhóm, thời gian trung bình các trường hợp được quan sát là 9,8 năm.

Trong thời gian đó, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận tổng cộng 4.295 ca tử vong, trong đó 1.268 ca do bệnh tim mạch và 934 ca liên quan đến ung thư. Khi nói đến thói quen uống cà phê, những người chỉ uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong nói chung thấp hơn 31%.

Những kết quả này vẫn ổn định ngay cả khi đã tính đến các yếu tố lối sống có thể tác động khác, và lượng cà phê cũng không quan trọng. Cho dù là một hay nhiều tách, tất cả phụ thuộc vào thời điểm trong ngày.

Tác hại khi uống cà phê vào cuối ngày

Tiến sĩ Lu Qui, tác giả nghiên cứu, cho biết những phát hiện của nghiên cứu này phù hợp với nhiều nghiên cứu khác, đã chỉ ra uống cà phê không những không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà thậm chí còn có thể bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh như tiểu đường loại 2. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Tại sao thời điểm trong ngày lại có vẻ quan trọng đến vậy?

Giống rất nhiều yếu tố khác trong cuộc sống, uống cà phê có thể ảnh hưởng nhịp sinh học và các hormone liên quan. Về cơ bản, nhịp sinh học của cơ thể tạo ra hệ thống thời gian phức tạp chi phối mọi thứ, từ chu kỳ ngủ-thức, cảm giác thèm ăn đến mức năng lượng và ham muốn tình dục.

Tiến sĩ Qi đưa ra giải thích rằng khi uống cà phê vào cuối ngày, hàm lượng caffeine trong cà phê sẽ phá vỡ nhịp điệu tinh tế này và mức độ hormone quan trọng như melatonin giúp điều chỉnh giấc ngủ của chúng ta.

Nồng độ melatonin thấp và sự gián đoạn chu kỳ ngủ-thức nói chung có liên quan đến nhiều vấn đề, bao gồm căng thẳng oxy hóa cao hơn, huyết áp cao và phản ứng viêm, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch.

Về tình trạng viêm, quá trình này của cơ thể cũng tuân theo nhịp sinh học, nó thường cao hơn vào buổi sáng và giảm dần trong ngày. Cà phê từ lâu đã được biết đến với tác dụng chống viêm. Vì vậy, uống cà phê vào buổi sáng có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại tình trạng viêm.

Tiến sĩ Qi cho biết nghiên cứu này có thể có tác động rộng rãi đến lĩnh vực khoa học dinh dưỡng. "Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra các kiểu thời điểm uống cà phê và kết quả sức khỏe", ông Qi cho hay. "Chúng tôi thường không đưa ra lời khuyên về thời điểm trong hướng dẫn dinh dưỡng, nhưng có lẽ chúng ta nên cân nhắc điều này trong tương lai".

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn