Thấy con vật quý bò trên đường, thanh niên liền bắt giao nộp

Ngày 28-2, Công an phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND phường Đông Hà tiếp nhận 1 con vật quý hiếm là tê tê do anh Phạm Xuân Hoan (SN 1996, ngụ khu phố 6) tự nguyện giao nộp.

Cơ quan chức năng tiếp nhận con vật quý là tê tê Java do anh Hoan giao nộp. Ảnh: Công an Đông Hà

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 27-2, khi đi trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu phố 3 (phường Đông Hà), anh Phạm Xuân Hoan phát hiện con tê tê trên đường.

Biết đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, anh Hoan đã chủ động mang đến Công an phường Đông Hà để giao nộp.

Theo cơ quan chức năng con tê tê này nặng 2,5kg, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành các bước xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với đơn vị chuyên môn để bàn giao, chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động