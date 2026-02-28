Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Hà Tĩnh

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 - Ảnh: LÊ MINH

Chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đất nước.

Tham dự chương trình có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo bộ, ngành trung ương và địa phương.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại phần mộ và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - Ảnh: LÊ MINH

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy cho biết để Tháng Thanh niên thực sự tạo khí thế mới, lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát chủ đề công tác năm "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn".

Cao điểm là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc, coi đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tuổi trẻ.

Các cấp bộ Đoàn cần tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt 248 xã biên giới; lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, bảo đảm tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, tập hợp thanh niên, phân bổ và điều phối nguồn lực. Phát huy hiệu quả các nền tảng số của Đoàn

"Tôi kêu gọi mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, tích cực tham gia trồng mới gắn với chăm sóc và bảo vệ cây xanh; chung tay thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trong Tháng Thanh niên và 20 triệu cây xanh trong năm 2026 mà tổ chức Đoàn đã xác định", anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tổ chức tại Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - dấu mốc nhắc nhờ mỗi đoàn viên thêm tự hào và trách nhiệm.

Mục tiêu của Trung ương Đoàn đặt ra năm nay đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và đồng bộ từ cơ sở. Đây không chỉ là phong trào, mà phải trở thành một đợt ra quân đồng loạt và thực chất của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ra quân với khi thế mới. Ra quân với quyết tâm cao hơn. Ra quân để tạo ra giá trị thật, hiệu quả thật và chuyển biến thật.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao 30 suất quà cho gia đình chính sách; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương; 30 suất quà cho học sinh tiểu học và 30 suất quà cho học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Việt Tiến, Hà Tĩnh...

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: tuoitre.vn