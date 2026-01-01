Cuộc khủng hoảng smartphone đang đến gần

Thị trường smartphone đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch COVID-19. Ảnh: Phone Arena.

Thị trường smartphone toàn cầu năm 2026 sẽ chứng kiến một cú sốc lớn khi lượng xuất xưởng dự kiến giảm gần 13%, tương đương khoảng 160 triệu thiết bị “bốc hơi” khỏi kệ hàng. Nguyên nhân không đến từ nhu cầu người dùng sụt giảm mà từ sự đứt gãy cung ứng chip nhớ nghiêm trọng do ưu tiên cho AI.

Sự chuyển dịch nguồn lực sang các trung tâm dữ liệu đã khiến giá thành linh kiện điện tử tăng phi mã, trực tiếp đẩy giá bán điện thoại lên mức cao kỷ lục. Điều này không chỉ làm khó người tiêu dùng mà còn đe dọa sự tồn tại của phân khúc điện thoại giá rẻ trên toàn thế giới.

Khủng hoảng chuỗi cung ứng

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ sự ưu tiên tuyệt đối của các nhà sản xuất bán dẫn dành cho trí tuệ nhân tạo.

Các "ông lớn" chip như Samsung và SK Hynix đang dồn toàn lực sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM) để cung cấp cho máy chủ AI và trung tâm dữ liệu khổng lồ. Việc tập trung vào mảng kinh doanh siêu lợi nhuận này đã vô tình bỏ rơi thị trường tiêu dùng truyền thống.

Theo nhận định từ giới phân tích, thị trường di động sắp sửa đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường IDC dự báo sản lượng smartphone xuất xưởng năm 2026 sẽ chỉ còn 1,1 tỷ chiếc, bốc hơi khoảng 160 triệu máy (tương đương mức giảm 13%) so với năm 2025.

Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là đợt sụt giảm tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua, thậm chí còn khốc liệt hơn cả thời kỳ suy thoái do đại dịch Covid-19. Xét trên bình diện lịch sử hai thập kỷ qua, thị trường smartphone chưa từng phải chứng kiến một kịch bản thoái trào nào nghiêm trọng đến thế.

Tình trạng này không chỉ là một sự thiếu hụt tạm thời mà là một sự thay đổi cấu trúc của toàn ngành công nghiệp. Việc các tập đoàn công nghệ lớn sẵn sàng chi trả mức giá cắt cổ để có chip chạy AI đã đẩy các hãng smartphone vào thế yếu. Nếu không có sự can thiệp hoặc điều chỉnh về sản lượng, ngành di động sẽ tiếp tục bị "hút cạn" tài nguyên bởi cơn khát AI đang diễn ra trên toàn cầu.

Điện thoại tầm trung gặp khó, giá rẻ "tuyệt chủng"

Hệ quả trực tiếp và đau đớn nhất của cuộc khủng hoảng này chính là việc tăng giá bán trung bình (ASP) của thiết bị. Dự kiến, giá smartphone trung bình sẽ tăng khoảng 14%, chạm ngưỡng 523 USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Điển hình là những mẫu máy đầu bảng như Samsung Galaxy S26 mới ra mắt đã phải tăng giá thêm ít nhất 100 USD để bù đắp chi phí linh kiện, dù các nâng cấp về tính năng không thực sự tương xứng với số tiền bỏ thêm.

Đáng ngại hơn, các nhà phân tích cảnh báo về sự "tuyệt chủng" của phân khúc điện thoại giá rẻ (khoảng 100 USD). Dù từng đạt sản lượng ấn tượng với 170 triệu máy xuất xưởng trong năm 2025, trước đà tăng giá phi mã của chip nhớ, biên lợi nhuận của dòng máy này đã chạm mức âm. Điều này khiến việc tiếp tục duy trì sản xuất trở thành một bài toán kinh tế bất khả thi.

"Thời đại của smartphone giá rẻ đã chấm dứt", bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC khẳng định. Theo bà, ngay cả khi thị trường phục hồi, mặt bằng giá chip nhớ cũng sẽ xác lập một mức sàn mới, cao hơn nhiều so với thời điểm năm 2025.

Nhiều thương hiệu Android Trung Quốc vốn dựa vào doanh số ở phân khúc bình dân để chiếm lĩnh thị phần, đang đứng trước nguy cơ phá sản hoặc phải chuyển dịch hoàn toàn sang phân khúc cao cấp đầy rủi ro.

Tuy nhiên, các "ông lớn" như Apple hay Samsung được dự báo sẽ chống chọi tốt hơn nhờ lòng trung thành của khách hàng và biên lợi nhuận cao.

Người tiêu dùng đang bị đẩy vào thế khó: hoặc phải chi trả mức giá cao hơn cho các thiết bị cũ, hoặc chấp nhận sử dụng các dòng máy cấu hình thấp với mức giá của phân khúc tầm trung.

Dự báo tình hình sẽ chỉ bắt đầu ổn định vào giữa năm 2027, khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, nhưng từ nay đến đó, thị trường smartphone sẽ vẫn trong tình trạng “báo động đỏ”.

