Dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 11 và 12-6

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025 và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6-2026. Như vậy kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 được tổ chức sớm hơn 15 ngày so với kỳ thi năm 2025.

Ông Chương cho biết bộ sẽ đưa thời gian dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2026 vào kế hoạch năm học để các địa phương có kế hoạch dạy học, tổ chức thi lớp 10 phù hợp. Ngoài ra việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT sớm hơn nhằm thuận lợi hơn cho việc tuyển sinh đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cũng có một số điều chỉnh trong khâu tổ chức. Trong đó điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh như: hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông.

Tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành 1 loại duy nhất là "giấy báo dự thi" và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "giấy chứng nhận kết quả thi" và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp...

Cũng theo ông Chương, những điều chỉnh của kỳ thi không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường và học sinh.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ