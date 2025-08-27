Thí sinh từ đậu thành rớt: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vài ngày trước, em Minh Anh (TP HCM) rất vui mừng khi Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM thông báo trúng tuyển nguyện vọng 1. Thế nhưng, khi làm thủ tục xác nhận nhập học trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thì bất ngờ nhận thông báo "rớt" và đã trúng tuyển nguyện vọng 2 của một trường ĐH khác ở TP HCM.

Bàng hoàng lúc đậu, lúc rớt

Minh Anh bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. "Ban đầu, em nghĩ là hệ thống bị lỗi, sau đó em lên các hội nhóm trên Facebook thì gặp rất nhiều thí sinh từ "đậu" thành "trượt" như em. Em liên hệ hotline của nhà trường nhưng gọi mãi không có ai tiếp nhận" - Minh Anh thở dài.

Tương tự, một thí sinh khác cũng trượt nguyện vọng vào trường này bức xúc cho biết: "Mặc dù trường báo đậu, nhưng chưa xác nhận trên cổng thông tin của Bộ GD- ĐT thì làm sao em dám đóng hơn 10 triệu đồng tiền học phí".

Tương tự, thông tin từ Trường ĐH Ngân hàng TP HCM khiến rất nhiều thí sinh và phụ huynh bức xúc. Họ cho rằng nhà trường đã âm thầm thay đổi đề án ở phút chót, dẫn đến việc nhiều thí sinh dù có điểm thi cao hơn điểm chuẩn vẫn bị đánh trượt.

Thí sinh H.V. cho biết trước khi đăng ký xét tuyển vào trường, em đã đọc rất kỹ đề án tuyển sinh. Đề án ban đầu nêu rõ "các tổ hợp xét tuyển có môn toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".

"Tuy nhiên, cách đây vài ngày, đề án tuyển sinh bất ngờ điều chỉnh thành: "Đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (theo thang 30). Thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm môn toán và ngữ văn (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng). Như vậy, những thí sinh xét tuyển bằng khối C00 như em, dù tổng điểm cao nhưng môn toán không đạt 6 điểm trở lên vẫn bị trượt nguyện vọng" - H.V. buồn rầu nói.

Sự cố nhầm tổ hợp xét tuyển D66 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), khiến nhiều thí sinh đủ điểm chuẩn nhưng vẫn trượt. Theo đề án tuyển sinh ban đầu, tổ hợp D66 bao gồm các môn ngữ văn, tiếng Anh và giáo dục kinh tế và pháp luật. Tổ hợp này đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và trang thông tin chính thức của nhà trường và các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng dựa trên thông tin này. Tuy nhiên, khi công bố điểm chuẩn, thí sinh mới phát hiện tổ hợp D66 lại được định nghĩa lại, thay thế môn giáo dục kinh tế và pháp luật bằng môn giáo dục công dân.

Trong khi đó, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cũng công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo. Ngày 22-8, trường này công bố điểm trúng tuyển dao động từ 20,86 - 27,38 điểm, ghi rõ: "Điểm trúng tuyển là điểm sau quy đổi tương đương giữa các phương thức". Thông báo này không nêu rõ điểm chuẩn trên được tính trên tổ hợp nào, khiến nhiều thí sinh hiểu đây là điểm chuẩn chung cho tất cả các tổ hợp, đã quy đổi tương đương. Sau đó, trường lại đăng tải thêm một thông báo trên mạng xã hội về điểm chuẩn trúng tuyển của một số ngành xét theo tổ hợp C00 (từ điểm thi tốt nghiệp THPT), với mức điểm chuẩn nâng lên 0,75 điểm. Điều này khiến nhiều thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00 bất ngờ rơi vào diện trượt.

Phải bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh!

Trước áp lực dư luận, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho biết sẽ khắc phục bằng cách chấp nhận cả 2 dạng tổ hợp tùy chương trình học, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu phạt nếu vượt chỉ tiêu để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Để hỗ trợ kịp thời, trường đề nghị các thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 hoặc X78 gửi thông tin trước 17 giờ ngày 26-8 để được giải quyết.

Ngày 26-8, Trường ĐH Sư phạm TP HCM thông tin về việc thí sinh dù đủ điều kiện trúng tuyển nhưng vẫn rớt. Thông tin cho biết, sau khi công bố điểm chuẩn, trường tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để bảo đảm tối đa quyền lợi của thí sinh, trường đã có công văn đề xuất Bộ GD-ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường ĐH có liên quan hỗ trợ. Trường cũng đã làm việc với từng cơ sở giáo dục ĐH và bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực.

"Trường cam kết với phụ huynh và thí sinh sẽ giải quyết thỏa đáng để bảo đảm quyền lợi chính đáng", GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cam kết.

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, PGS-TS Nguyễn Xuân Phương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau khi rà soát, nguyên nhân sai sót được phát hiện như sau: Đối với dữ liệu trên hệ thống tuyển sinh của trường: Thí sinh tự nhập điểm học bạ lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực, điểm ưu tiên (nếu có); kèm theo tải lên (upload): hình ảnh, minh chứng về kết quả học tập, điểm thi…

Dữ liệu trên hệ thống của Bộ GD-ĐT do các chuyên viên ở các trường THPT và các Sở GD-ĐT ở các tỉnh, thành phố nhập liệu. Các chuyên viên tuyển sinh của trường thực hiện nhiệm vụ rà soát dữ liệu đối chiếu dữ liệu do thí sinh nhập vào, minh chứng do thí sinh tải lên với dữ liệu của Bộ GD-ĐT cung cấp trên hệ thống xét tuyển chung. "Mặc dù có sự hỗ trợ của công nghệ nhưng trong thực tế đôi lúc vẫn có những trường hợp sai sót xảy ra" - lãnh đạo trường cho biết.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM nhận định nguyên nhân của sự sai lệch dữ liệu nêu trên đến từ vấn đề sai sót do con người trong quá trình nhập liệu và rà soát, kiểm tra dữ liệu. Vấn đề sai sót không phải do các hệ thống, phần mềm của Bộ GD- ĐT hay của trường vì số lượng thí sinh bị sai sót không nhiều.

Lãnh đạo Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM cho hay đã thiết lập đường dây nóng để các thí sinh và phụ huynh có kết quả xét tuyển cao hơn điểm chuẩn liên hệ để được hỗ trợ kịp thời.

Trong khi đó, trong thông báo ngày 26-8, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cũng nêu rõ sau khi công bố điểm chuẩn vào ngày 22-8, trường đã nhận được một số phản ánh của thí sinh về việc có kết quả đạt cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển của trường.

Để bảo đảm thời gian xác nhận nhập học của Bộ GD- ĐT trước 17 giờ ngày 30-8, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đề nghị các thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của trường.

Bộ GD-ĐT: Lỗi kỹ thuật từ phía các trường! Trước những trục trặc trong công tác tuyển sinh năm nay, ngày 26-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết bộ đã tiếp nhận các thông tin nêu trên. Tuy nhiên, số học sinh gặp phải tình huống như trên không nhiều, chỉ chiếm từ vài đến vài chục em - con số rất nhỏ trên tổng số hơn 1 triệu thí sinh. Ông Hoàng Minh Sơn cho hay nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật từ phía các trường. Theo quy chế tuyển sinh đại học, các trường sẽ cùng phối hợp với nhau để tìm phương án xử lý, dưới sự hỗ trợ của Bộ GD-ĐT. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định quan điểm của các trường và của Bộ GD-ĐT là bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học. Một khi công bố điều kiện trúng tuyển, phương án giải quyết cho các thí sinh là cứ đủ điều kiện trúng tuyển sẽ trúng tuyển!

