Từ 23h khuya 19-3: Xăng RON95-III tăng hơn 5.100 đồng/lít; dầu hỏa tăng gần 9.000 đồng/lít

Bộ Công Thương thông báo điều hành giá xăng dầu trong 5 ngày liên tiếp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo thông báo này, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít (tăng 5.115 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít (tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít (tăng 8.994 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg (tăng 3.528 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Để có mức giá như trên, Bộ Công Thương và Tài chính quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 - 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trong đó, mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Như vậy, sau năm kỳ điều hành liên tiếp, trong đó có hai kỳ giữ nguyên giá, giá xăng dầu đã tăng mạnh trở lại khi giá xăng dầu thế giới liên tục có những diễn biến đảo chiều tăng, giảm đan xen với biên độ mạnh, trong đó xu hướng tăng mạnh là chủ yếu.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện Nghị quyết số 36 của Chính phủ ở phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026 và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2058 về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, các chỉ đạo về điều hành giá xăng dầu, trong các ngày vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu, bình ổn giá xăng dầu.

Tại các cuộc họp gần đây về đảm bảo cung ứng và bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, trình trước ngày 20-3.

Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Theo thống kê các kỳ điều hành bất thường vừa qua đối với 2 mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá cơ sở mặt hàng xăng RON95 có 3 kỳ tăng (kỳ ngày 5, 7 và 10-3, mức tăng tương ứng là 10,86%, 21,07%, 22,45%). Giá cơ sở mặt hàng dầu diesel có 3 kỳ tăng, tương ứng tăng 19,49%, 31,26%, 18,12%. Ngày 13-3, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục tăng cao dẫn tới giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 13-3 so với ngày 12-3 tăng từ 9,10% - 29,79%. Trong đó xăng E5RON92 tăng 9,10%, lên mức 28.917 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 9,34%, lên mức 32.338 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 16,55%, lên mức 37.326 đồng/lít; dầu hỏa tăng 29,79%, lên mức 40.147 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 14,08%, lên mức 25.851 đồng/kg. Dù vậy để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo giá bán xăng dầu và mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 14-3.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: tuoitre.vn