FIFA tác động, AFC hủy Asian Cup 2031 và 2035

Asian Cup sẽ đổi lịch sang năm chẵn.

Quyết định được AFC gửi tới các Liên đoàn thành viên vài tuần sau khi công bố danh sách các ứng viên quan tâm. Trước đó, nhiều quốc gia như Australia, Kuwait và Hàn Quốc bày tỏ mong muốn đăng cai 1 trong 2 kỳ giải, trong khi Nhật Bản hướng tới Asian Cup 2035.

Nguyên nhân xuất phát từ việc FIFA yêu cầu AFC chuyển giải đấu số một châu lục sang các năm chẵn, thay vì giữ lịch như hiện tại. Trong văn bản gửi các thành viên, AFC cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tổ chức này đồng ý điều chỉnh để phù hợp với định hướng từ FIFA. Điều đó đồng nghĩa Asian Cup 2031 và 2035 bị hủy, đồng thời kỳ giải được dời sang 2032 và 2036.

Trong trường hợp đó, Asian Cup sẽ diễn ra trùng năm với nhiều giải đấu lớn khác như Euro của UEFA hay Copa America tại Nam Mỹ, tạo nên một năm bội thực ở bóng đá cấp đội tuyển.

AFC cũng xác nhận toàn bộ quá trình đấu thầu cho 2 kỳ 2031 và 2035 bị hủy bỏ hoàn toàn, buộc các quốc gia quan tâm phải chờ kế hoạch mới. Trong khi đó, FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định này.

Việc điều chỉnh lịch nằm trong hệ thống quản lý chặt chẽ của FIFA đối với bóng đá quốc tế. Lịch thi đấu toàn cầu hiện được lên kế hoạch tới năm 2030, quy định rõ thời điểm các đội tuyển tập trung, thi đấu vòng loại, giải chính thức cũng như giao hữu. Như vậy, Asian Cup 2027 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

