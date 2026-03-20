Festival Du lịch Cửa Lò 2026 “Bốn mùa biển gọi” với nhiều hoạt động đặc sắc

Sự kiện tâm điểm là Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” dự kiến diễn ra vào lúc 20h00 ngày 25/4/2026 tại Quảng trường Bình Minh.

Đặc biệt, trong đêm khai mạc, địa phương sẽ chính thức công bố danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN” dành cho Cửa Lò, kết hợp cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao đặc sắc. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số để phục vụ đông đảo khán giả.

Không chỉ gói gọn trong mùa hè, Festival 2026 được thiết kế với 3 giai đoạn chính nhằm kích cầu du lịch bền vững. Cụ thể, Cửa Lò - Hè rực rỡ: Tập trung các hoạt động thể thao và văn hóa sôi động như Giải Golf tỉnh Nghệ An, Giải Marathon “Hành trình theo chân Bác”, Giải Đá cầu bãi biển quốc gia và các lễ hội kem, đại chiến nước tại VinWonders Cửa Hội.

Cửa Lò vào Thu: Điểm nhấn là Carnaval biển Cửa Lò, Lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch Bắc Trung Bộ và đặc biệt là dự kiến vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong vào tháng 8/2026.

Cửa Lò không mùa Đông: Lần đầu tiên triển khai thí điểm các tour du lịch mới, show trải nghiệm “Lời Ví neo Sóng” trên biển và các sự kiện quốc tế như đua mô tô nước Jetski để thu hút khách trong giai đoạn thấp điểm.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, UBND tỉnh chú trọng vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Kế hoạch bao gồm lễ phát động “Vì môi trường biển xanh - sạch - đẹp” và các lớp tập huấn văn hóa ứng xử cho đội ngũ kinh doanh du lịch. Mục tiêu hướng tới là biến mỗi người dân Cửa Lò trở thành một hướng dẫn viên du lịch thân thiện, chuyên nghiệp.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành liên quan và phường Cửa Lò nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch góp phần đạt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn