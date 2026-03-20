Cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật dưới mương

Theo đó, lúc 9h50 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình nhận được tin báo về việc một người dân mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật nghiêng xuống ao tại thôn Vàng Thôn (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)

Cảnh sát giải cứu nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chỉ đạo Đội chữa cháy và CNCH khu vực Gia Bình khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước, có chiều hướng tụt sâu, mực nước trong xe dâng lên khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở. Trong lúc điều xe cẩu đến, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận, nhấc cổ nạn nhân lên khỏi mặt nước và trấn an tinh thần nạn nhân để tiến hành các biện pháp cứu nạn.

Sau 45 phút, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa được nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Bình.

Nạn nhân là anh Vũ Văn Huynh (SN 1978) bị dập cơ cẳng chân trái và đang được các bác sĩ chăm sóc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình điều khiển xe trộn bê tông đi làm, do đi vào cạnh đường có nền đất yếu nên xe bị đổ lật xuống ao.

Tác giả: Minh Thúy

Nguồn tin: cand.com.vn