Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389 ngày 19-3 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Công văn nêu, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó Thủ tướng những vụ việc đột xuất, phức tạp, nổi cộm.

Cùng với đó, Văn phòng đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; đồng thời, kiến nghị việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người Lao Động