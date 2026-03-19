Đại uý công an nhảy xuống hồ cứu 2 bé trai khỏi đuối nước

Ngày 19-3, Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai đã nhận được thư cảm ơn từ gia đình có 2 bé trai bị rơi xuống hồ và được một cán bộ công an phường này kịp thời cứu sống.

Trước đó, đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú xin nghỉ phép về quê tại Thanh Hóa để thăm người thân. Vào sáng 8-3, đại úy Nguyễn Hữu Đạo chở con đi qua khu vực hồ nước gần Nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện 2 bé trai đang chới với giữa hồ, có dấu hiệu đuối nước.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo được cảm ơn vì dũng cảm cứu sống 2 cháu bé khỏi bị đuối nước

Không do dự, đại úy Đạo lập tức lao xuống hồ để cứu hai cháu bé. Dù mực nước sâu hơn 2 m, người chiến sĩ công an vẫn cố gắng tiếp cận và lần lượt đưa 2 cháu bé vào bờ an toàn. Sau khi đưa các cháu lên bờ, anh tiếp tục sơ cứu, giúp 2 bé trai hồi phục rồi mới rời đi.

Được biết, 2 bé trai được đại úy Nguyễn Hữu Đạo cứu kịp thời là cháu Đ. (SN 2020) và L. (SN 2022, cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cảm kích trước hành động dũng cảm của đại úy Nguyễn Hữu Đạo, gia đình 2 bé trai đã đến tận nhà để bày tỏ lời cảm ơn. Đồng thời, người dân thôn Thịnh Hòa đã có thư kiến nghị gửi đến Công an phường An Phú và Công an tỉnh Gia Lai nhằm đề xuất biểu dương, khen thưởng tấm gương "người tốt, việc tốt" trước hành động của đại úy Nguyễn Hữu Đạo.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động