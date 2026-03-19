Công an phường Vinh Phú cưỡng chế đối tượng cản trở lực lượng thi hành công vụ

Sáng 18/3/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự đô thị, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường phát hiện Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1991) vi phạm buôn bán hàng hóa bằng xe đẩy tự chế trước khu vực Cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An gây mất mỹ quan đô thị, cản trở lối ra vào của phương tiện tham gia giao thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn tại Cơ quan Công an

Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường và lực lượng ANTT ở cơ sở cùng bảo vệ Bệnh viện tiến hành nhắc nhở và yêu cầu chủ hàng hoá đẩy xe ra khỏi khu vực cổng Bệnh viện. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi cản trở, lôi kéo người khác cùng vi phạm và thách thức lượng lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường nhanh chóng phối hợp lực lượng liên quan tiến hành khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoàn thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Được biết, Nguyễn Văn Hoàn từng có 02 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiện, Công an phường tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bùi Huy – Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn