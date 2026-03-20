Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát, sỏi có diện tích 7,4ha thuộc xã Đại Đồng

Hôm nay (19/3/2026), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát, sỏi có diện tích 7,4ha thuộc xã Đại Đồng đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 6312/GP-UBND ngày 13/11/2014 và phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 để bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các công trình, dự án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản khu vực mỏ trên theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: sỏi ,mỏ cát ,không đấu giá ,quyền khai thác ,xã Đại Đồng ,phê duyệt ,Nghệ An ,khoáng sản ,khu vực

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP