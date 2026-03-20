Shophouse Eurowindow Central Avenue – Cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn tại trung tâm xứ Nghệ

Lợi thế độc tôn tại tâm điểm giao thương

Các dự án sở hữu vị trí trung tâm luôn là kênh đầu tư an toàn nhờ khả năng khai thác kinh doanh, cho thuê hiệu quả. Đồng thời, trong bối cảnh quỹ đất khu lõi đô thị ngày càng hạn hẹp, bất động sản trung tâm trở thành “hàng hiếm”, có giá trị gia tăng bền vững và được giới đầu tư đặc biệt săn đón.

Tại thị trường Nghệ An, xu hướng đầu tư bất động sản thương mại tại khu vực lõi trung tâm cũng đang bùng nổ mạnh mẽ khi địa phương này đang trên đà tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Theo anh P.H. Huy – chuyên gia đầu tư bất động sản tại Vinh , những dự án sở hữu vị trí “lõi” đô thị, hạ tầng hoàn thiện và khả năng kết nối linh hoạt luôn nằm trong danh sách ưu tiên của nhà đầu tư. Trong số các sản phẩm hiện hữu trên thị trường, chuyên gia đánh giá cao shophouse Eurowindow Central Avenue, khi dự án sở hữu lợi thế vị trí đắc địa ngay trung tâm (TP. Vinh), nằm trên địa bàn phường Vinh Phú và Vinh Lộc, sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Khu đô thị cận kề các khu dân cư hiện hữu cùng lợi thế về hạ tầng kết nối, thuận lợi giao thương tới các vùng kinh tế trọng điểm.

Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại vị trí đắt giá, thuận tiện kết nối, giao thương liên vùng





Tiềm năng sinh lời mạnh mẽ

Shophouse nằm trong khu đô thị Eurowindow Central Avenue có lợi thế khác biệt so với cửa hàng kinh doanh tại các tuyến phố thông thường là có lượng khách dồi dào, bao gồm cả cư dân nội khu và khách ở khu vực trung tâm, tạo ra dòng doanh thu ổn định. Thiết kế shophouse 3 tầng 1 tum và 5 tầng có mặt tiền rộng từ 6–8m, linh hoạt kinh doanh nhiều mô hình từ bán lẻ, F&B đến dịch vụ spa, giáo dục, tạo nên một địa chỉ mua sắm, ẩm thực sôi động, hấp dẫn.

Bên cạnh khả năng khai thác dòng tiền từ việc trực tiếp kinh doanh hoặc cho thuê, chủ shophouse Eurowindow Central Avenue còn nắm trong tay cơ hội “hái ra tiền” khi sở hữu sản phẩm có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ nhờ hạ tầng phát triển đồng bộ, trở thành tài sản truyền đời cho thế hệ tương lai.

Shophouse Eurowindow Central Avenue có mặt tiền rộng, thiết kế cao 3 - 5 tầng, linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh



“Shophouse trong khu đô thị được quy hoạch bài bản, cảnh quan xanh và quy tụ cộng đồng cư dân cao cấp thường trở thành điểm đến ưu tiên của các chuỗi nhà hàng, café và thương hiệu bán lẻ. Khi sức hút thương mại trong khu đô thị càng tăng, bất động sản vì thế dễ thanh khoản. Tôi đánh giá shophouse Eurowindow Central Avenue không nằm ngoài quy luật đó” anh T.M.Hải, đại diện một đại lý phân phối bất động sản tại Nghệ An cho biết.

Tính đến thời điểm tháng 3/2026, các hạng mục thi công dự án Eurowindow Central Avenue đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều tuyến đường nội khu đã được trải nhựa, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội bộ và tạo diện mạo khang trang cho toàn dự án. Khu vực vườn hoa, bể bơi và nhà phụ trợ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, dự kiến hoàn thành sơ bộ vào cuối tháng 5/2026. Các căn shophouse đang chuẩn bị lợp mái tầng 5, dự kiến hoàn thành bàn giao trong quý IV/2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

