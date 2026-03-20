Ông Anutin Charnvirakul tiếp tục đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Ông Anutin lần đầu tiên được bầu làm Thủ tướng vào tháng 9-2025. Theo AP, ông Anutin dự kiến chính thức nhậm chức trong vài ngày tới sau khi được Quốc vương Maha Vajiralongkorn phê chuẩn. Nội các mới có thể được công bố trong những tuần tiếp theo.

Trong cuộc bầu cử vào tháng rồi, Bhumjaithai giành được 193 ghế, trở thành đảng lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng 251 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ. Bhumjaithai sau đó đã liên minh với nhiều đảng khác để hình thành chính phủ đa số, trong đó đối tác chủ chốt là Đảng Pheu Thai (74 ghế).

Trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng, ông Anutin cam kết sẽ nhanh chóng thành lập nội các và giải quyết các vấn đề của đất nước. Trang Bloomberg nhận định phần lớn vị trí trong nội các sẽ do các chính trị gia của Đảng Bhumjaithai nắm giữ. Ngoài ra, lãnh đạo một số bộ quan trọng sẽ dành cho Đảng Pheu Thai.

Ông Anutin Charnvirakul (giữa) sau cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan hôm 19-3 Ảnh: AP

Ông Anutin được dự báo sẽ ít gặp trở ngại về lập pháp khi điều hành đất nước. Việc chiếm ưu thế tại cả lưỡng viện Quốc hội giúp Đảng Bhumjaithai có thể dễ dàng thông qua luật, phê duyệt ngân sách và thúc đẩy các ưu tiên chính sách, hạn chế tình trạng bế tắc từng gây khó khăn cho các chính phủ trước đây.

Dù vậy, chính phủ mới dự kiến đối mặt không ít thách thức cấp bách. Nền kinh tế đang chịu tác động bởi mức nợ hộ gia đình cao, sức ép từ bất ổn thương mại và tác động lan tỏa từ xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Chiến sự bùng phát tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, làm gia tăng chi phí hàng hóa và dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt dầu mỏ.

Bên cạnh đó là diễn biến đe dọa gây bất ổn chính trị khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 18-3 cho biết sẽ xem xét liệu có nên hủy kết quả bầu cử Hạ viện hồi tháng trước hay không. Vụ việc xuất phát từ đơn kiến nghị của Văn phòng Thanh tra nhằm vào Ủy ban Bầu cử, cáo buộc việc in mã vạch và mã QR trên lá phiếu có thể làm lộ danh tính cử tri, vi phạm quy định về bỏ phiếu kín.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động