Hai đối tượng bị khởi tố vì sản xuất cà phê... giả

Chiều nay (19/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” đối với Nguyễn Trung Luận (SN 1971) Võ Thị Ngọc Ánh (SN 1974, cùng trú tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trung Luận.

Trước đó vào ngày 10/2, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất cà phê do Luận và Ánh điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại cuộc kiểm tra này, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong 4 mẫu sản phẩm cà phê do cơ sở này chế biến và cung cấp ra thị trường tiêu dùng để trưng cầu giám định hàm lượng, chất lượng cà phê.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được văn bản của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận trong 4 mẫu đã thu giữ, trưng cầu giám định, 3 mẫu có hàm lượng caffeine dưới 70% so với hàm lượng đã công bố trên bao bì.

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ánh.

Từ kết quả điều tra và kết luận giám định nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can hai đối tượng nêu trên, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân