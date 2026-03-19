Quảng Trị xây mới và nâng cấp 11 trường phổ thông nội trú với gần 10 nghìn HS

Phối cảnh Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 18/3, Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cuối cùng để tổ chức lễ khởi công đồng loạt 11 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo kế hoạch, lễ khởi công diễn ra vào sáng 19/3, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp, kết nối 11 điểm trường trên toàn tỉnh.

Điểm cầu chính đặt tại xã Kim Ngân; các điểm cầu còn lại gồm các xã: Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa.

Việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục này nhằm hoàn thiện mạng lưới trường học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh vùng biên giới.

Trước đó, UBND tỉnh có báo cáo đề xuất phương án, danh mục đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2.

Theo đó, tỉnh đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng 2 trường; xây mới 9 trường tại các xã Tuyên Lâm, Kim Ngân, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa. Tổng quy mô có 291 lớp với gần 9.970 học sinh.

Để bảo đảm quy mô và chất lượng công trình, tổng mức đầu tư của 11 dự án gần 2.240 tỷ đồng.

Trong đó, các trường có tổng mức đầu tư lớn gồm: Trường nội trú Tiểu học và THCS Lao Bảo (254 tỷ đồng); Trường nội trú Tiểu học và THCS Tà Rụt (272 tỷ đồng); Trường nội trú Tiểu học và THCS A Dơi (315 tỷ đồng); Trường nội trú Tiểu học và THCS Lìa (291 tỷ đồng).

Hai trường được đầu tư nâng cấp mở rộng gồm: Trường nội trú Tiểu học và THCS Tuyên Lâm (xã Tuyên Lâm) và Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân (xã Kim Ngân).

Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển căn bản về chất lượng giáo dục ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi hoàn thành, các trường này không chỉ giúp học sinh được học tập trong điều kiện tốt hơn, các công trình còn góp phần ổn định dân cư, nâng cao dân trí, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn